Audrey Pascual consigue un repoker de medallas histórico para España en los Juegos Paralímpicos

Audrey Pascual terminó la colección para cerrar unos Juegos Paralímpicos históricos para España. La esquiadora madrileña de 21 años ganó este sábado otra medalla más tras conquistar el bronce en eslalon que se disputó en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia). Otra gesta más después de unas semanas en las que barrió a todas sus rivales para cerrar su participación con cuatro medallas.

Subcampeona del mundo en esta disciplina, se recuperó de la caída que sufrió el jueves en el gigante y realizó una gran primera manga, donde fue la más rápida con 43,02 segundos, aventajando en una centésima a la china Wenjing Zhang.

En la segunda manga, que cerraba la prueba, terminó finalmente tercera, a 35 centésimas de Zhang, que ganó el oro con un tiempo total de 1:27.69. La plata fue para la finlandesa Nette Kiviranta, mientras que la alemana Anna-Lena Forster terminó cuarta. La otra española en la competición, Iraide Rodríguez, acabó novena con un tiempo de 1:54.45, quedándose cerca de lograr un diploma paralímpico.

De esta forma, Audrey Pascual sumó dos oros, una plata y un bronce. La primera fue el segundo puesto que logró en el descenso en categoría sentada, pero ya apuntaba maneras de que ese no iba a ser su único metal cuando apenas se quedó a cinco centésimas de la mejor marca. Pocos días más tarde iba a llegar su primera medalla de oro en Supergigante, y luego la segunda en Combinada. Un éxito que enorgullece a España con una deportista que cierra unos Juegos exitosos para el medallero español, nutrido exclusivamente de los éxitos de Pascual con cuatro medallas histórcias.