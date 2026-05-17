Ni Nadal ni Federer: Sinner conquista el ‘Career Golden Masters’ solo al alcance de Djokovic

Ahí está, ahí lo tiene Jannik Sinner. Rinde (6-4, 6-4) Casper Ruud y conquista el torneo más prestigioso de su país. El Masters 1.000 de Roma, el que nunca había, el único que le faltaba en su palmarés. Ya ha escrito su nombre en los nueve Masters 1.000 del circuito. El Career Golden Slam ya está en su bolsillo. Algo que solo había conseguido Djokovic en toda la historia. Ni Federer, ni Nadal y a Alcaraz no le ha dado tiempo todavía. Sinner se hace eterno en Roma.

Hace siete años consiguió, contra Steve Johnson, su primera victoria en un Masters 1.000 y ahora logra la que le permite completar su vitrina. «Me tengo que retirar del tenis. He perdido contra un chico de 17 años que es malísimo», dijo por aquel entonces el estadounidense Johnson. El resto, se cuenta solo. Es el único tenista de la historia que ha sido capaz de ganar cinco Masters 1.000 seguidos y, desde este domingo, el único que comparte el trono del Career Golden Slam con Djokovic.

En el palmarés del serbio descansan cinco Indian Wells; seis en Miami; dos en Montecarlo; tres en Madrid; seis en Roma; cuatro en Canadá; tres en Cincinnati; cuatro en Shanghái y siete en París. En total, 40 títulos de Masters 1.000. Más que nadie. Mientras que Sinner ha conquistado una vez Indian Wells; dos veces Miami y una en Montecarlo, Madrid, Canadá, Cincinnati, Shanghái, París y desde este domingo, Roma. Conquista la décima en casa.

A Carlos Alcaraz, dos años más joven que Sinner, no le ha dado tiempo a completar el Career Golden Slam. Ha triunfado dos veces en Indian Wells y Madrid y una ocasión en Miami, Montecarlo, Roma y Cincinnati. Se le resisten tres. Canadá y los dos últimos del calendario, Shanghái y París. Esta temporada podría completar el círculo si se impone en los tres torneos, cuyo encuadre responde a la segunda mitad del calendario, a la que se espera que Alcaraz llegue plenamente recuperado de su lesión.

Sinner da otro mordisco

El próximo lunes, cuando la ATP publique su actualización del ranking, Sinner seguirá como número uno del mundo y con una distancia de 2.740 puntos respecto a Alcaraz. Y se ampliará más en Roland Garros, donde Alcaraz perderá los 2.000 puntos de campeón. El italiano suma 14.700 puntos. Únicamente tres jugadores han acopiado más puntuación que él en toda la historia. Djokovic (17.110); Federer (15.730) y Nadal (14.755). Si Sinner conquista Roland Garros, adelantará a Rafa en esta particular clasificación.