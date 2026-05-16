José Ignacio García: quién es, edad, trayectoria y qué propone el candidato de Adelante Andalucía

José Ignacio García es un político andaluz vinculado al espacio de la izquierda y actual líder de Adelante Andalucía, formación con representación en el Parlamento andaluz, además es el candidato de Adelante Andalucía para las elecciones autonómicas de este domingo. Su trayectoria política está relacionada tanto con los movimientos sociales como con los primeros años de construcción de Podemos en Andalucía, antes de incorporarse al proyecto político andalucista encabezado por Teresa Rodríguez.

Nació en la provincia de Cádiz en 1982 (38 años) y es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz. Antes de dedicarse plenamente a la política institucional, desarrolló actividades vinculadas al activismo social y medioambiental, participando en movimientos ciudadanos y organizaciones relacionadas con cuestiones sociales y territoriales en Andalucía.

Trayectoria política de José Ignacio García: de Podemos a Adelante Andalucía

Durante los años posteriores al movimiento del 15-M, José Ignacio García participó en los procesos de organización política que dieron lugar al nacimiento de Podemos. Formó parte de los primeros círculos y estructuras del partido en Andalucía, en una etapa en la que la formación comenzaba su implantación territorial tras su creación en 2014.

Posteriormente se integró en el espacio político liderado por Teresa Rodríguez, entonces dirigente de Podemos en Andalucía. Ambos participaron en la construcción de candidaturas de confluencia de izquierdas en la comunidad autónoma, especialmente en torno al proyecto Adelante Andalucía, creado inicialmente como coalición electoral para las elecciones autonómicas de 2018 junto a Podemos e Izquierda Unida.

Con el paso del tiempo, Adelante Andalucía evolucionó hasta convertirse en una formación política propia, separada orgánicamente de Podemos y de otras fuerzas estatales. En ese contexto, José Ignacio García asumió un papel destacado dentro de la organización y pasó a ocupar responsabilidades de dirección política y representación parlamentaria.

En las elecciones andaluzas de 2022 fue elegido diputado en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz dentro de la candidatura de Adelante Andalucía. Tras esos comicios, se consolidó como una de las principales figuras públicas de la formación y posteriormente asumió su liderazgo político.

Como portavoz y dirigente de Adelante Andalucía, ha centrado parte de su actividad política en cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, los servicios públicos y las políticas sociales en Andalucía. Su formación mantiene una línea política diferenciada respecto a otros espacios de la izquierda estatal, defendiendo una mayor autonomía organizativa y política para Andalucía.

En el contexto de las elecciones en Andalucía, José Ignacio García encabeza la candidatura de Adelante Andalucía con el objetivo de ampliar la representación parlamentaria de la formación y consolidar su proyecto político dentro del panorama autonómico andaluz.

Qué propone José Ignacio García y Adelante Andalucía en las elecciones de Andalucía 2026

El programa de Adelante Andalucía para las elecciones del 17 de mayo se diferencia del resto de la izquierda por su marcado carácter andalucista y su distancia respecto a los partidos estatales. Sus propuestas se articulan en torno a cinco ejes: en sanidad, defienden la reversión de los conciertos privados y el refuerzo de la atención primaria. En vivienda, proponen la regulación del alquiler y la expropiación temporal de pisos vacíos de grandes tenedores. En financiación autonómica, exigen un nuevo modelo que reconozca el peso demográfico y económico de Andalucía. En medio ambiente, apuestan por una transición ecológica que proteja el litoral andaluz y los espacios naturales. En modelo de partido, Adelante Andalucía defiende su independencia orgánica respecto a Sumar, Podemos e IU, a diferencia de Por Andalucía, y reivindica un proyecto político propio enraizado en Andalucía. García ha pedido durante la campaña que el voto andalucista no se diluya en coaliciones estatales.

Qué diferencia a Adelante Andalucía de Por Andalucía

La principal diferencia entre ambas formaciones es de carácter organizativo e ideológico. Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, agrupa a IU, Sumar y Podemos dentro de una coalición de partidos con implantación estatal. Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, es una formación política propia, sin vínculos orgánicos con ningún partido estatal, y reivindica un proyecto político específicamente andaluz. En términos electorales, ambas compiten por el mismo espacio de voto a la izquierda del PSOE, lo que según los analistas penaliza a las dos en el reparto de escaños por el sistema D’Hondt en circunscripciones pequeñas.