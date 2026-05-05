Juanma Moreno rozaría la mayoría absoluta en Andalucía con 22 puntos de ventaja sobre el PSOE

El PP andaluz se perfila como posible ganador de las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, con una estimación de hasta 56 escaños que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta. Según la encuesta, obtendría el 42,4% de los votos, aventajando en 22,3 puntos al PSOE-A, que se quedaría en el 20,1% y bajaría hasta una horquilla de entre 25 y 27 diputados. Estos datos proceden de la «Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026», publicada este martes 5 de mayo por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a menos de dos semanas de los comicios.

El estudio se realizó entre el 27 de marzo y el 16 de abril, tras la convocatoria electoral anunciada por el presidente Juanma Moreno, y se basa en una muestra de 8.000 personas mayores de edad residentes en Andalucía. Según este barómetro, el PP-A estaría cerca de repetir la mayoría absoluta que logró en junio de 2022, cuando obtuvo 58 escaños. Aun así, existe la posibilidad de que se quede ligeramente por debajo del umbral de 55 diputados necesario para asegurarla.

Por su parte, Vox aumentaría su apoyo respecto a las elecciones de 2022 y consolidaría su posición como tercera fuerza política, con un 14,4% de los votos, lo que supone 0,9 puntos más que en la anterior cita electoral. Superaría así a Por Andalucía, coalición integrada por IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otros, que se situaría como cuarta fuerza con un 7,9% de respaldo, dos décimas más que en los últimos comicios.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,9% de los sufragios, 2,3 puntos más que hace cuatro años, lo que le aportaría cinco escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 0,9%, un 0,2% y un 2,3% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,7%, y el PSOE-A, un 4%.

53 Y 56 escaños

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 53 y 56 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 25-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 17 y 19 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía lograría entre cuatro y siete escaños, por lo que podría perder alguno, igualar o superar sus actuales cinco diputados. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, cinco diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

Esta encuesta incluye datos de estimación de voto desglosados por provincias, que reflejan que el PP-A sería la fuerza más votada en las ocho, y el PSOE-A la segunda, salvo en Almería, donde podría verse superado por Vox.