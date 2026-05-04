Radio Televisión Española organiza este lunes 4 de mayo el primer debate electoral televisado con vistas a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. En este encuentro participarán los cinco aspirantes a la presidencia de la Junta pertenecientes a los partidos con representación en el Parlamento andaluz.

El Partido Popular andaluz estará representado por el actual presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno. Por el PSOE-A acudirá su secretaria general, María Jesús Montero, Vox contará con su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, la coalición Por Andalucía estará representada por Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y Adelante Andalucía participará con su portavoz, José Ignacio García.

El debate, que reunirá a los cinco candidatos, será moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero y tendrá lugar en la sede del centro territorial de RTVE en La Cartuja, Sevilla. Se emitirá en directo en La 1 tras el Telediario 2, alrededor de las 21:45 horas, con desconexión para Andalucía. Además, podrá seguirse en toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Según detalla RTVE en un comunicado, tendrá una duración de 90 minutos. Al principio del debate, cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta de ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?.

A continuación, el debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos: ‘Economía: empleo, vivienda e infraestructuras’, ‘Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración’ y ‘Financiación autonómica, pactos y regeneración’. En el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.

La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un ‘cara a cara’ entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate ‘a cinco’ tres días después, el jueves 7 de mayo.

Según han trasladado fuentes populares, Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate ‘cara a cara’ con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

Este no es el único debate ‘a cinco’ previsto durante la campaña electoral. La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) va a celebrar uno el próximo 11 de mayo con una duración aproximada de unos 110 minutos como máximo.