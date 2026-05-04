El PSOE de Pedro Sánchez está animando a los inmigrantes ilegales a pedir facturas de sus compras en supermercados antes de 2026 de cara a su regularización. A ello instó el pasado jueves el diputado socialista Juan José Marcano Dasilva en una charla informativa -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- sobre la regularización.

En concreto, el proceso de dar papeles lanzado por el Gobierno vía decreto, sin pasar por las Cortes Generales, señala como requisito fundamental acreditar la presencia en España antes del pasado 1 de enero de 2026. Y es aquí donde el PSOE quiere dar a estos inmigrantes ilegales -al menos medio millón de posibles beneficiarios- las máximas facilidades.

En dicha sesión informativa del PSOE celebrada en la Casa de las Asociaciones de Rivas-Vaciamadrid el pasado martes, Marcano explicó a los presentes que un ticket de compra no tiene validez en este proceso, mientras que poseer una factura a partir del mismo ya es distinto.

«En principio, ese ticket no es válido y no es válido porque no hay forma de demostrar que es tuyo, que has pagado tú. Pero hay una vuelta de tuerca. Mercadona es una sociedad anónima, por tanto yo puedo dirigirme a esa empresa. Yo compré aquí esto y lo pagué con esta tarjeta o lo pagué en efectivo», expuso el diputado socialista.

«¿Me emites un certificado con mi nombre, apellidos, documento de identidad, de esto? Eso ya es otro cantar porque ya no es un ticket y lo transformamos en factura o en certificado. ¿Vale? Que Mercadona lo está haciendo, ¡eh!, ojo, hablo de Mercadona, pero hay varios supermercados… Lidl también sabemos, no sé si en todos, pero hay gente que lo está haciendo», aseguró Marcano.

Acto seguido, el diputado socialista siguió aleccionando a los presentes y remarcó que a esa factura «hay que darle más fuerza» con otros documentos. Y aludió aquí al «billete aéreo que mucha gente tiene» y a los papeles del teléfono. «Una cosa importantísima que se está utilizando son los pagos cuando das de alta (porque todo el mundo tiene) una línea de teléfono: Vodafone, Movistar, Digi, el que sea, pues eso también, porque tú te compras una línea de teléfono, la vas pagando», añadió Marcano.

En esta charla a puerta cerrada, donde hubo ataques a la prensa, este diputado regional del PSOE animó en varias ocasiones a los militantes del PSOE a «pegar» a los «fachas» que califiquen esta regularización de ilegales como «masiva», que vinculen este proceso a una rápida adquisición de la nacionalidad, o que llamen «delincuentes» a estos inmigrantes sin papeles.

«Por tanto, cuando vengan con la tontería de que esto es masivo. Pegarles, por favor. Porque es lo que se merecen. Porque hay gente de ellos. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen de mala fe», señaló el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, que insistió en darle una «hostia en la jeta al facha» que hable sin fundamento sobre la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos.

«Inflar censos» electorales

En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció el pasado jueves que el Ejecutivo de PSOE-Suma ha ideado esta regularización extraordinaria de ilegales, así como la nacionalización de descendientes de españoles vía ley de Ley de Memoria Democrática, con el único objetivo de «inflar censos» electorales. De hecho, se han registrado alrededor de 2,5 millones de solicitudes de esta nacionalización exprés y ya se ha aprobado al menos medio millón.

«Teniendo en cuenta que es un Gobierno tramposo, que de manera tramposa llegó a las instituciones y que de manera mafiosa utiliza los poderes del Estado contra los adversarios políticos. ¿Cómo no uno va a sospechar de las prisas de Pedro Sánchez por regularizar masivamente y nacionalizar masivamente?», se preguntó Ayuso en declaraciones a la prensa.

La líder del PP de Madrid recordó el comité federal del PSOE de octubre de 2016 en el que «a ojos de todos, manipulaban las urnas», con Sánchez como instigador, y criticó que ahora con la regularización de inmigrantes quieren «engrosar los censos» ya que «muchos podrán votar en las municipales», remarcó.

La presidenta madrileña también reprobó que «ciudadanos que viven en dictaduras como en Cuba, van a poder participar en las elecciones de España». «¿Con qué garantías y con qué rigor se está dando el carné español?», planteó Ayuso sobre las nacionalizaciones de descendientes de emigrantes españoles entre julio de 1936 y diciembre de 1978.

Por todo ello, Ayuso aseguró que el PP va a estar «atento y pendiente» en cada urna para vigilar que el proceso sea «garante», informó Ep. «No tengo ninguna confianza en lo que están realizando, en este proceso, justo cuando, electoralmente, peor le va al Gobierno y a la coalición», apostilló.