La empresa del marido de Aagesen duplicó sus ingresos gracias al Gobierno del que ella es ministra

La empresa del marido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aumentó su facturación casi un 106% con ella como alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se desprende de las cuentas presentadas en los últimos años por Te Consulting House 4 Plus SL, con marca comercial teCH4+, una start up verde constituida en 2014 y con domicilio social en Valladolid que se dedica a la gestión de residuos orgánicos, la digestión anaeróbica y la producción de biogás a través de su patente de hidrólisis térmica.

El esposo de Aagesen, Diego Fernández-Polanco Íñiguez de la Torre, es cofundador de esta sociedad y figura como administrador único de dicha firma. Además, el hermano pequeño de la ministra, Erik Aagesen, también trabaja en esta empresa de tecnología limpia. Según señala en su currículum, es director técnico desde 2020 de esta compañía, cuya plantilla media de trabajadores fue de 4,54 en 2024.

En concreto, Te Consulting House 4 Plus SL cerró 2019 con una cifra de negocio de 839.383 euros, mientras que el año de 2024 -último del que se disponen datos- este importe neto ascendió hasta los 1.728.741 euros, lo que supone un aumento de la facturación de un 105,95%, es decir, duplicó la cuantía. Asimismo, con respecto al ejercicio anterior, el de 2023, con una cifra de negocio de 553.195,59 euros, el incremento fue de un 212,5%.

Fue el 17 de enero de 2020, pocos días después de dicho cierre de 2019, cuando Sara Aagesen fue nombrada secretaria de Estado de Energía del Gobierno de Pedro Sánchez, convirtiéndose en número tres del ministerio que dirigía Teresa Ribera, por detrás de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

Aagesen ocupó este puesto de responsabilidad hasta que el 25 de noviembre de 2024 asumió el cargo de ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras la marcha de Ribera a la política europea, donde ejerce como vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia desde el 1 de diciembre de 2024.

Subvenciones

En ese tiempo como secetaria de Estado, la empresa del marido de Aagesen consiguió además dos subvenciones directas y un préstamo del Ejecutivo del que ella formaba y forma parte como alto cargo, como publicó OKDIARIO. Así lo recoge el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrita al Ministerio de Hacienda.

De esta manera, el 14 de diciembre de 2022, la empresa del marido de Sara Aagesen se hizo con una subvención de 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El órgano de la concesión fue la entidad pública empresarial Red.es. Y la convocatoria se basaba en «ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre tres y menos de 10 empleados)», del Programa Kit Digital.

Cabe recordar que Red.es es la empresa pública a la que mandó sendas cartas de recomendación la mujer imputada de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para que el Gobierno contratara en dos expedientes a la empresa de su socio y gurú de su cátedra, el empresario aragonés Carlos Barrabés.

El 23 de diciembre de 2022, esta empresa recibió otros 125.400 euros en concepto de «préstamo» de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este caso, esta ayuda procedía de la Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, destinada a financiar «proyectos de colaboración público-privada (ayudas sujetas a RGEC)».

Asimismo, el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), dio otra subvención de 39.900 euros a Te Consulting House 4 Plus SL con fecha de 21 de noviembre de 2023. En este caso, la concesión formó parte de una convocatoria de ayudas dirigidas a «impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa Startups en el marco del Plan de Recuperación».

En total, la empresa del marido y el hermano pequeño de Aagesen logró al menos 171.300 en ayudas públicas del Gobierno de Sánchez en apenas 11 meses, formando parte ella de ese propio Ejecutivo como número tres de Teresa Ribera.