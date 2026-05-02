Una experta analiza los retoques de María Jesús Montero: «Lleva Botox, relleno e inductores de colágeno»

La campaña electoral ya ha arrancado en Andalucía y María Jesús Montero se enfrenta al difícil reto de ganar a Juanma Moreno. La actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno aspira a convertirse en la sustituta del actual presidente de la Junta de Andalucía, además de enfrentarse a los múltiples problemas de su puesto actual, el desgaste político y mediático comienza a pasar factura. Sus intervenciones públicas generan constantemente polémica y, en las últimas apariciones televisivas, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: el evidente cambio en su rostro. Lo analizamos desde que comenzó el mandato, en 2018, hasta la actualidad.

El estrés, el ritmo frenético de la política y la presión constante terminan reflejándose en el físico, especialmente con el paso de los años. Por ello, de la mano de una experta en medicina estética, analizamos los retoques a los que se habría sometido la dirigente socialista.

A sus 60 años, el envejecimiento de la piel es completamente natural. La pérdida de colágeno, la disminución de elasticidad y la aparición de flacidez son inevitables con el paso del tiempo. De hecho, la producción natural de colágeno comienza a descender progresivamente a partir de los 25 años y se acelera especialmente desde los 35 o 40. En las mujeres, además, la menopausia provoca una caída aún más pronunciada de esta proteína fundamental para mantener la firmeza del rostro.

Precisamente por ello, cada vez son más las figuras públicas que recurren a la medicina estética para suavizar los signos de cansancio y mantener una imagen más rejuvenecida ante las cámaras. Y, según la especialista consultada por este medio, María Jesús Montero no sería una excepción.

«Lo primero que observo es el uso de rellenos para corregir la flacidez de determinadas zonas del rostro. Es un resultado bastante discreto porque no existe un exceso de volumen, pero sí se aprecia una corrección en las arrugas y un efecto más terso en la piel», explica la experta. La especialista considera que la ministra habría apostado por tratamientos muy sutiles, alejados de resultados excesivamente evidentes.

El estrés también juega un papel importante en este tipo de cambios físicos. La política vive uno de sus momentos más tensos dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y eso termina reflejándose inevitablemente en el rostro. El aumento continuado del cortisol, la hormona vinculada al estrés, acelera el envejecimiento cutáneo, favorece la pérdida de colágeno y puede provocar una apariencia más fatigada y apagada.

Otro de los aspectos que más llama la atención es la frente de la ministra. A pesar de la expresividad que muestra constantemente durante sus intervenciones públicas y ruedas de prensa, apenas presenta líneas de expresión marcadas. Para la especialista, esto tendría una explicación bastante clara. «Se aprecia el uso de neuromoduladores, es decir, Botox, especialmente en la zona frontal. Este tratamiento no sólo relaja la musculatura, sino que también le da un aspecto más descansado y rejuvenecido», señala.

En televisión y política, la imagen se ha convertido en una herramienta clave. Las cámaras de alta definición no perdonan ningún detalle y la presión estética sobre los cargos públicos es cada vez mayor. Por eso, muchos dirigentes recurren a tratamientos mínimamente invasivos que permiten mejorar el aspecto del rostro sin alterar demasiado la expresión natural.

Pero el Botox y los rellenos no serían los únicos tratamientos utilizados por la vicepresidenta primera. Según apunta la experta consultada, también habría recurrido a inductores de colágeno, uno de los procedimientos más demandados actualmente en medicina estética. Este tipo de tratamientos actúan como bioestimuladores que favorecen la producción natural de colágeno en la dermis profunda, mejorando la firmeza, elasticidad y textura de la piel.

«Con la edad, la flacidez se vuelve mucho más evidente y la piel pierde soporte. Los inductores de colágeno ayudan precisamente a combatir ese proceso y permiten mejorar el aspecto general del rostro sin necesidad de cambios drásticos», explica la especialista.

La transformación estética de María Jesús Montero no ha pasado desapercibida y si comparamos imágenes de 2018 y 2026, hay un evidente cambio. La imagen sigue siendo un factor determinante para los líderes públicos, especialmente en un momento donde cada gesto y cada aparición televisiva son analizados al detalle. Ante el huracán que se está viviendo, necesitan tener buena imagen. En el caso de la ministra, muchos consideran que el paso por la medicina estética ha sido más que evidente.