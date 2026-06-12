El aviso de la OCU sobre usar el ventilador y el aire acondicionado al mismo tiempo que puede cambiar hasta un 73% el resultado de tu factura de la luz

La Organización de Consumidores y Usuarios ha dado una serie de consejos para que el uso del ventilador y el aire acondicionado durante este verano no se traduzca en ceros de más en la factura de la luz. Por ello, desde la OCU han hecho una serie de recomendaciones a los ciudadanos para ahorrar al máximo durante este verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la OCU para ahorrar en la factura de la luz con el uso del aire acondicionado este verano.

Llega el verano y con las altas temperaturas llega el uso indiscriminado del aire acondicionado u otros aparatos que sirvan para combatir el calor, como los ventiladores o los pingüinos que ahora tan de moda están. Esto puede desembocar en un gasto de más en la factura de la luz y esto se acrecienta teniendo en cuenta el regreso del IVA del 21% para consuelo del Gobierno y suplicio de los millones de españoles que llevan meses teniendo que gastar de más en lo que respecta a la electricidad.

Por ello, para no perecer en el intento durante este verano, es tiempo de escuchar a los expertos en energía como Jorge Morales de Labra, que ha opinado hace unos días sobre la temperatura a la que tienes que tener el aire acondicionado para generar un ahorro en la factura de la luz. Este hombre especializado en la materia ha dejado claro que la temperatura ideal del aire acondicionado es de 23 grados.

«En verano recomiendo poner el aire acondicionado a 23 grados; por cada grado que bajemos de más, es un 7% más en la factura de la luz», afirmó en una entrevista concedida en la cadena COPE, en la que también califica como «barbaridad» rebajar la temperatura del termostato de forma considerable, porque no se va a conseguir «que haya 18 grados en una estancia».

El aviso de la OCU sobre el aire acondicionado

La Organización de Consumidores y Usuarios también ha publicado un artículo sobre los consejos que hay que seguir para poder generar un ahorro en la factura de la luz con el uso continuado del aire acondicionado durante el verano. Por ejemplo, la OCU considera indispensable que el termostato tenga que estar entre 20 y 24 grados para poder ahorrar hasta un 10% en la factura y también destaca la importancia de la etiqueta energética de los aparatos y si incluye el modo de ahorro energético, que supone una reducción de hasta el 30% de la factura.

«Subir el termostato de 20 a 24 ºC (más que suficiente para mantener fresca una estancia) abarata en unos 20 euros al mes la factura eléctrica, ya que por cada grado que se sube, se ahorra un 10%», indica la OCU en un listado sobre los consejos básicos que debes seguir para poder ahorrar en la factura de la luz durante este verano.

La OCU también recomienda que, mientras el aparato esté en funcionamiento, es obligatorio mantener cerradas todas las ventanas y, durante las primeras horas de la tarde, también aconseja bajar las persianas para que el sol no caliente de más la habitación. «También ayuda ventilar la casa a primera hora de la mañana, sobre todo si hay ventanas opuestas (ventilación cruzada). Igual que priorizar durante unas horas el uso de un ventilador: consume dos o tres veces menos», dice la OCU.

La OCU también avisa de un acto importante que tendrás que llevar a cabo antes del inicio del calor: limpiar los filtros del aire acondicionado. Esto hará que se elimine el polvo, polen y fibras para que el equipo funcione de forma más eficiente y gaste menos.