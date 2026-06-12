Hacienda va a ir a por ti y es oficial: multas de más de 600 euros si viajas con esta cantidad de dinero

Hacienda fija un límite en lo que respecta a la cantidad de dinero en efectivo con la que puede salir de España o entrar en nuestro país. Desde 2007, la Agencia Tributaria obliga a los ciudadanos que lleven consigo más de 10.000 euros a rellenar un formulario complementario para poder abandonar o entrar dentro de nuestro territorio. Todo ello con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales en España y la Unión Europea. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice Hacienda con la cantidad de dinero en efectivo que puedes mover en España.

Llega el mes de junio y esto quiere decir que en las próximas semanas muchos trabajadores españoles iniciarán unas idílicas vacaciones de verano. Los más afortunados harán las maletas y tomarán un avión para poner rumbo a otro país en el que pasar unos días de asueto y desconectar antes de volver a la rutina laboral en los próximos meses. Si en las próximas semanas vas a abandonar España, debes saber que la Agencia Tributaria fija unos límites de dinero para sacar o meter dentro del país: la cantidad es de 10.000 euros.

Esto está estipulado en la Orden Ministerial EHA/1439/2006 sobre la obligación de declaración de movimientos de efectivo, que entró en vigor el 14 de febrero de 2007 y es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos españoles y personas que quieran entrar dentro de nuestro país. Esta fue una medida que se aprobó en su día con el objetivo de «dificultar las actividades de blanqueo de capitales». Por ello, el Ministerio de Hacienda dejó claro en su día que «es obligatorio declarar los movimientos de entrada o salida de España de cantidades en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros». Esta declaración se tendrá que hacer a través del formulario S1.

El límite de Hacienda con los movimientos de dinero

Así que desde Hacienda dejan claro los casos en los que los ciudadanos tendrán que completar este formulario S1 a la hora de entrar y salir de España, y son los siguientes:

Toda persona (española o no) que viaje fuera de España transportando dinero en efectivo (sea en euros o en otras monedas) o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros.

Toda persona (española o no) que pretenda acceder a territorio nacional transportando dinero en efectivo (sea en euros o en otras monedas) o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros.

Desde Hacienda dejan claro que se entiende por entrada o salida cuando se a través de la frontera terrestre, marítima o aeroportuaria. «Asimismo, existe la obligación de declarar los movimientos de dinero en efectivo por el interior de nuestro país cuando las cantidades transportadas igualen o superen los 100.000 euros», recuerda.

De esta manera, la Agencia Tributaria recuerda que esta norma afecta a los billetes del banco, monedas metálicas, cheques, cheques de viaje, pagarés u órdenes de pago extendidos sin designar al beneficiario. Desde el 3 de junio de 2021, también tendrán que declararse: