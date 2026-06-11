Zapatero apadrinó el ascenso en la carrera fiscal del también leonés Diego Villafañe, el anfitrión de Leire

José Luis Rodríguez Zapatero apadrinó al fiscal Diego Villafañe, que recibió a la cloaca del PSOE representada por Leire Díez y Jacobo Teijelo en la Fiscalía General del Estado. Fuentes consultadas aseguran que Villafañe entró en la Fiscalía de la mano de Zapatero. Su ingreso en la Carrera Fiscal se produjo en 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España.

Las mencionadas voces explican que las familias de Villafañe y Zapatero son íntimas. Ambas familias son originarias de León y han trabajado en el mundo jurídico. El padre de Zapatero, Juan Rodríguez García de Lozano, y su hermano eran abogados.

Diego Villafañé ingresó en el Ministerio Público y se asoció a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), vinculada a la izquierda. También ejerció en la Fiscalía Provincial de León en 2010, cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo.

La carrera meteórica de Diego Villafañe

Diego Villafañe ha tenido una carrera meteórica dentro de la Fiscalía. Su primer destino fue la Adscripción Territorial de Gavà, en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Tras ello, se fue a la Sección Territorial de Badalona, de la que fue su decano, y a la de L’Hospitalet de Llobregat.

Entre 2018 y 2020 ejerció en la Fiscalía Provincial de Barcelona hasta que en 2020 aterrizó en la Fiscalía General del Estado con el cargo de teniente fiscal de la Secretaría Técnica, donde ha sido responsable de la doctrina emanada de la Fiscalía General del Estado en los últimos seis años.

Su llegada a la Secretaría Técnica sorprendió en la sede de Fortuny. Villafañe era más joven que el resto de los fiscales que trabajan allí y le colocaron en uno de los puestos más valorados dentro de la Fiscalía General del Estado.

Villafañe trabajó como la mano derecha de Ana Isabel García León, fiscal jefe de la Secretaría Técnica. Ahora, los dos han sido ascendidos al Tribunal Supremo y García León dirige a los representantes del Ministerio Público en el Alto Tribunal.

El fontanero de García Ortiz

Diego Villafañe también tenía una estrecha amistad con Álvaro García Ortiz. Fuentes consultadas le definen como «su fontanero y mano derecha», que le ayudó a sobrevivir en el cargo tras ser imputado.

Villafañé fue el que se encargó de preguntar por las causas judiciales que tenía abiertas Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado acordó su imputación por estos hechos al considerar que había incurrido en un delito de revelación de secretos.

Hurtado subrayó que Diego Villafañe tenía «un papel de relevancia» en lo que la propia Pilar Rodríguez definió en sus mensajes como el «equipo de Fortuny». Sin embargo, el Supremo archivó finalmente las actuaciones contra él en febrero de 2025 tras tomarle declaración.

Diego Villafañe fue el encargado de abrirles las puertas a la cloaca del PSOE el 6 de marzo de 2025. Lo hizo en compañía de la fiscal Beatriz López Pesquera y los dos mantuvieron una reunión con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Tras ello se produjo una segunda reunión.

«El abogado informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante», ha explicado la Fiscalía General del Estado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.