Según la psicología, las personas que siempre llegan temprano a los sitios no lo hacen porque sean puntuales, en realidad están pensando en los demás mostrando cortesía

Expertos en psicología han intentado responder a una de las grandes preguntas que siempre se han hecho las personas encargadas de estudiar las conductas humanas de las personas que son puntuales. Según un grupo de investigadores alemanes, las personas que llegan temprano a los sitios no lo hacen por el mero hecho de ser puntuales, sino porque piensan en las otras personas y quieren tener una cortesía con ellas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las personas que son puntuales y sus motivos.

Ser puntual es una de las grandes virtudes que puede tener una persona y una conducta en la que han ahondado un grupo de investigadores que en el pasado año 2006 publicaron un estudio en la prestigiosa revista Journal of Research in Personality, en el que resolvían una de las grandes cuestiones que se han hecho los expertos en psicología en los últimos años: ¿por qué las personas llegan a una cita más temprano de lo habitual? Para ello realizaron un curioso experimento que ofreció unos resultados reveladores.

«¿Quién llega tarde y quién temprano? Los cinco grandes factores de personalidad y la puntualidad en la asistencia a experimentos psicológicos», reza el titular del estudio en el que participaron 92 estudiantes que realizaron dos actividades: primero, completar un formulario en casa y después acudir a una cita con los investigadores. Este estudio desveló que la responsabilidad y amabilidad influyeron en las personas que fueron más puntuales.

La psicología y las personas puntuales

«El estudio constó de dos partes: los participantes completaron primero un cuestionario de personalidad en casa y, días después, participaron en un experimento psicológico grupal. Los análisis se centraron en tres indicadores conductuales objetivos de puntualidad: hora de llegada, anticipación y retraso», se puede leer en el abstracto publicado por los investigadores alemanes que realizaron un cuestionario de personalidad para medir los siguientes rasgos:

Responsabilidad

Amabilidad

Neuroticismo

Extraversión

Apertura

«Como se esperaba, los cinco grandes factores de personalidad predijeron la puntualidad: la responsabilidad se relacionó con todos los aspectos de la puntualidad, la amabilidad predijo tanto la hora de llegada como la anticipación, y el neuroticismo se relacionó con la anticipación», confirman en el estudio estos psicólogos alemanes que desvelaron que el gesto de llegar temprano no se trata de tener el control, sino que refleja una consideración hacia la persona que está en frente o hacia un grupo. Este gesto está relacionado con la cortesía.

Además, en algunos de los participantes también se detectó que el don de la puntualidad tiene que ver con la ansiedad y la sensibilidad al juicio. Estos investigadores confirmaron que hay un grupo de personas que puede presentarse antes en los sitios, más que por cortesía, por miedo a ser juzgados por llegar tarde, por miedo a interrumpir al grupo o por la necesidad de asegurar la situación antes de que la reunión comience.

Así que este grupo de psicólogos alemanes llegó a la conclusión de que la puntualidad no se produce por casualidad: esta virtud está relacionada con la cortesía y el buen hacer de los individuos que piensan primero en las necesidades de la persona o grupo con el que han concertado una cita.