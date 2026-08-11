Así es el Castell de Manresa, la espectacular villa de vacaciones de Georgina y Cristiano Ronaldo: un castillo rehabilitado y 12.000 euros por noche

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vuelto a elegir Mallorca como uno de sus destinos favoritos para disfrutar del verano.

Tras la celebración del Mundial y mientras continúan los rumores sobre la fecha de su boda, la pareja se ha instalado junto a sus hijos en uno de los enclaves más exclusivos de la isla: el Castell de Manresa, una espectacular propiedad situada en el norte de Mallorca que combina siglos de historia, privacidad y unas privilegiadas vistas al Mediterráneo.

No es la primera vez que el futbolista y la modelo recurren a este lugar para desconectar durante sus vacaciones. La finca se ha convertido con el paso de los años en uno de sus refugios estivales, especialmente por las condiciones que ofrece para una familia que busca alejarse de los focos sin renunciar al lujo. El aislamiento, las dimensiones de la propiedad y su ubicación frente a la bahía de Pollença hacen de este castillo un escenario especialmente atractivo para la pareja.

Un castillo construido de 1715

El origen del Castell de Manresa se remonta a 1715, cuando fue levantado como una fortificación defensiva destinada a vigilar la costa mallorquina. Con el paso del tiempo, el espacio ha experimentado una profunda rehabilitación hasta convertirse en una residencia de lujo que conserva buena parte del carácter histórico de la construcción original.

La magnitud de la finca explica también su elevado nivel de exclusividad. El complejo ocupa un perímetro de más de 106.000 metros cuadrados y no se limita al edificio principal. La propiedad está formada por el castillo y otros cinco edificios históricos, una distribución que permite alojar a familiares o invitados manteniendo al mismo tiempo diferentes espacios independientes.

Todo está pensado para preservar la intimidad de sus huéspedes. Una característica especialmente importante para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, acostumbrados a vivir bajo una constante atención mediática.

Siete dormitorios y buenas vistas

El interior del Castell de Manresa mantiene ese equilibrio entre pasado y presente. La vivienda principal cuenta con siete dormitorios con baño en suite, además de amplios salones, diferentes zonas destinadas al comedor y una cocina completamente equipada.

La decoración apuesta por materiales y elementos vinculados a la arquitectura tradicional de Mallorca, como la piedra natural y las vigas de madera, que conviven con mobiliario de diseño y una estética contemporánea. Los tonos neutros contribuyen a crear espacios luminosos y sobrios, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural tenga un papel protagonista.

Pero, sobre todo, permiten disfrutar de uno de los principales atractivos de la finca: las vistas al mar Mediterráneo. Desde diferentes puntos de la propiedad se puede contemplar la bahía de Pollença, un paisaje que convierte el enclave en un lugar especialmente singular.

Piscina, jardines y acceso al mar

El exterior es otro de los grandes reclamos del Castell de Manresa. La finca dispone de una amplia piscina rodeada de una terraza, además de jardines de inspiración mediterránea y varias zonas chill out concebidas para descansar al aire libre.

La oferta de la propiedad va todavía más allá. Entre sus instalaciones se encuentran una pista de tenis y espacios destinados a la práctica de la equitación, además de diferentes áreas exteriores en las que los huéspedes pueden disfrutar de la naturaleza sin perder privacidad.

La localización también permite combinar la tranquilidad del castillo con algunos de los planes habituales de la familia durante sus vacaciones. Desde la finca se puede llegar rápidamente a algunas de las playas más conocidas del norte de Mallorca y al puerto de Alcúdia.

Una vez allí, Cristiano Ronaldo y Georgina pueden recurrir a uno de sus grandes lujos: su yate, desde el que tienen la posibilidad de recorrer la costa balear y disfrutar del Mediterráneo lejos de las zonas más concurridas.

12.000 euros por noche

La exclusividad del Castell de Manresa también queda reflejada en su precio. Cuando la propiedad se ofrece como alojamiento vacacional, la tarifa puede situarse en torno a los 12.000 euros por noche, una cantidad que da una idea de las dimensiones y características de este singular enclave mallorquín.

Para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, sin embargo, este tipo de alojamiento encaja con el estilo de vacaciones que han elegido durante los últimos años. La pareja busca espacios donde poder disfrutar del tiempo en familia con una privacidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Todo ello ocurre, además, en un momento especialmente seguido de la vida personal de la pareja. Los rumores sobre una posible boda entre Cristiano y Georgina han vuelto a cobrar fuerza en las últimas semanas, después de que distintas informaciones apuntaran a que ambos podrían pasar próximamente por el altar.

Aunque se llegó a señalar el pasado 1 de agosto como una posible fecha para el enlace en Madeira, finalmente la boda no se habría celebrado en esa jornada. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una fecha definitiva.