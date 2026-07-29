Todo preparado para la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: salen a la luz la fecha, el lugar y los primeros detalles del enlace

La boda entre el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez es uno de los enlaces más esperados y desconocidos del año. La pareja no ha querido revelar el momento exacto en el que llevarán a cabo la ceremonia nupcial, pero el programa portugués V+Fama detalla que la invitación que ha recibido la redacción concreta la fecha exacta para este sábado 1 de agosto de 2026, a la cinco de la tarde. Además, el lugar de la boda será en Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal. Por otro lado, la vestimenta suele ser un factor clave en los eventos de actualidad, por ello, el código de vestimenta elegido es el color negro.

La especulación

El medio luso señala que la gerencia de Quinta da Regaleira no aportó detalles al respecto, pero sí expresó que: «No haremos comentarios al respecto». Esto lo evaluaron como una posible confirmación. Aunque la familia del jugador desconoce la previsión de la boda, asegura el presentador Guilherme Castelo Branco. Al mismo tiempo, la revista Semana se ha encargado de desmentir la información tras consultarlo con el entorno de la pareja.

La preferencia de la pareja

El futbolista explicó que su intención era casarse con Georgina Rodríguez después del Mundial de 2026, pero la pareja no ha comunicado públicamente una fecha concreta. Además, Ronaldo dejó claro que el enlace estaría marcado por una gran discreción, ya que a la modelo no le gustan las fiestas grandes y ambos prefieren mantener determinados aspectos de su vida privada alejados de lo público. Por ello, la supuesta filtración de una invitación con la fecha, hora y lugar exactos ha generado mucha expectación.

El idílico lugar

Sintra no es el único lugar que ha aparecido en las informaciones sobre la boda. Algunos medios portugueses apuntaron a Funchal, en la isla de Madeira, como posible escenario del enlace. Por ahora, ninguno de los dos escenarios ha sido confirmado por la pareja y la incertidumbre sobre el lugar se mantiene, al igual que la fecha.

La relación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016 y hace un año anunciaron su compromiso matrimonial tras una cena de ensueño donde el luso le pidió que fuera su prometida. Además, la pareja ha formado una familia numerosa. El futbolista explicó que decidió dar el paso de pedirle matrimonio a Georgina porque es la persona a la que más quiere y la considera el amor de su vida.

¿Qué sucedió con el compromiso?

Tras casi un año después del anuncio, la expectación crece ante la posibilidad de que la boda esté más cerca de lo que parece. Aunque, por el momento, se desconocen los detalles, sí que se habla de una posible ceremonia que tendrá lugar este sábado. Quinta da Regaleira no confirma, pero los medios portugueses creen y confían en que la información que han difundido es veraz, aunque no exista una confirmación oficial por parte de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.