Nadie se lo esperaba pero han arrasado: el eau de parfum de 100 ml de PS de Primark se convierte en el más vendido

El mercado de los perfumes siempre ha tenido mucho éxito, pero lo cierto es que ha sido en los últimos años cuando de alguna manera se ha vivido un boom de su presencia en tiendas de moda. Zara es un claro ejemplo, con gran cantidad de perfumes que suelen ser además virales, y Primark parece que sigue creciendo al respecto. Puede que no tenga la amplia variedad que tiene la competencia, pero lo cierto es que cuenta con algunas fragancias y colonias que se han convertido en imprescindibles tal y como es el caso de la Eau de parfum de 100 ml de PS de Primark que es ya el más vendido de todos los que encontramos en sus tiendas.

Se trata de Amber 22, una eau de parfum que se presenta en un llamativo frasco azul de 100 ml por sólo 8 euros. La propia cadena la incluye actualmente dentro de su apartado de productos en tendencia y la describe como una fragancia pensada tanto para el día a día como para salir por la noche con ese precio que es sin duda, su principal reclamo. Pero no está sola ya que la colección dentro de la línea PS ofrece dos aromas más por el mismo precio, de modo que es posible escoger entre perfiles distintos sin abandonar la franja de los 8 euros. Una propuesta con la que Primark vuelve a trasladar a su sección de belleza la misma fórmula que utiliza en moda: productos sencillos, formatos generosos y precios muy contenidos y se apunta a esa tendencia actual en la que entras a por ropa y acabas con la cesta llena de prendas y algún que otro perfume.

Amber 22, el perfume de Primark que es el más vendido

Primark presenta Amber 22 como una fragancia de carácter rico y cálido, pensada para aportar un acabado sofisticado. Entre sus notas tenemos el ambar y la vainilla que de hecho son tendencia y aparecen en muchos perfumes actualmente. Los encontramos eso sí, en la sección de perfumería masculina aunque cualquiera que sea aficionado a las fragancias sabrá que ya hace tiempo que las tiendas apenas hacen distinciones y en este caso, el aroma cálido con cierta toque floral hace que guste tanto a hombres como mujeres.

Además, por el precio de 8 euros, es difícil resistirse y más si tenemos en cuenta que hablamos de la botella de 100 ml. Algo que por otro lado, nos permite también permite utilizarlo con mayor libertad en el día a día. De este modo, para quienes reservan sus perfumes más caros para determinadas ocasiones, una fragancia de estas características puede convertirse en una alternativa para el trabajo, una salida informal o simplemente para reaplicar durante el día sin estar pendiente de cuánto producto queda en el frasco.

Bergamot 11, otra de las opciones de la colección PS

Amber 22 no es la única posibilidad. La misma gama cuenta con Bergamot 11, otra fragancia de 100 ml que cambia el perfil cálido de Amber por una propuesta que Primark define como más luminosa y fresca. La marca la plantea especialmente para el uso diario, las vacaciones o como una opción de regalo.

La diferencia permite escoger el perfume según el tipo de aroma que se prefiera. Amber 22 busca una sensación más cálida y envolvente, mientras que Bergamot 11 se mueve hacia un terreno fresco. La colección se comercializa en tres colores y mantiene el mismo planteamiento visual, con grandes frascos de líneas sencillas que permiten distinguir cada versión rápidamente. El precio es el mismo que en el anterior caso de modo que más de uno ya comenta en redes que entró a por Amber 22 y salió también con Bergamot 11 para tener más opciones con las que perfumarse. De este modo se puede optar por una versión más fresca durante el día y reservar una fragancia como Amber 22 para la tarde o la noche.

Tonka 44 completa los tres perfumes de Primark

Amber 22 es este verano el perfume que más vende Primark, pero la colección se cierra con un tercero, Tonka 44, perfecto para quienes prefieran los aromas más intensos. Se presenta también en un frasco de 100 ml, aunque en este caso cambia el azul de Amber 22 y el tono de Bergamot 11 por un envase marrón oscuro con detalles dorados. El formato y el precio, sin embargo, se mantienen: cuesta también 8 euros, por lo que las tres fragancias se pueden comprar sin que la elección dependa del bolsillo.

Tonka 44 se suma así a una gama con la que Primark cubre perfiles diferentes manteniendo una presentación prácticamente idéntica. Amber 22 continúa siendo la opción que más está destacando y la que figura entre los productos en tendencia de la cadena, mientras que las otras dos permiten variar de perfume sin salir de la misma colección. Tres frascos de 100 ml por 8 euros cada uno que explican por qué esta propuesta de PS está llamando la atención dentro de la sección de perfumería de Primark.