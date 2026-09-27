Pulsar el botón 0 del mando durante 3 segudos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cualquier mando de televisión tiene muchos botones aunque al final, siempre acabamos usando los mismos, mientras otros parece que no se usan nunca. El 0 es probablemente uno de ellos, sobre todo desde que las plataformas de streaming han reducido el tiempo que pasamos introduciendo números para cambiar de canal. Sin embargo, en determinados televisores LG esconde una función bastante práctica. En concreto, mantener pulsado el botón 0 durante unos segundos abre el menú de Acceso Rápido, desde el que se pueden organizar atajos para entrar directamente en aplicaciones, canales o entradas del televisor.

No hace falta instalar nada ni modificar los ajustes avanzados del aparato. Una vez configurados los accesos, algunos de los números del mando dejan de servir únicamente para seleccionar canales: pueden llevar directamente a aquello que utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, es posible reservar una tecla para una aplicación y otra para la entrada HDMI en la que tenemos conectada una consola. Eso sí, no es un truco que pueda hacerse en cualquier Smart TV: depende del televisor, de la versión de webOS y del mando utilizado.

Qué pasa al mantener pulsado el botón 0 del mando

En los televisores LG compatibles, mantener presionado el 0 abre la pantalla de edición de Acceso Rápido o Quick Access. En ella aparecen los números que ya tienen una función asociada y aquellos que continúan disponibles. Desde esa misma pantalla se pueden eliminar asignaciones antiguas o registrar otras nuevas. El 0, por tanto, no es el acceso directo a una aplicación determinada sino que sirve más bien como la puerta de entrada desde la que consultar y administrar el resto.

De hecho, LG permite utilizar las teclas numéricas del 1 al 8 para estos accesos personalizados. El número 9 tiene un cometido diferente en los modelos contemplados por la guía del fabricante: está reservado para Ayuda rápida y no puede modificarse. Es fácil comprobar si ya tenemos algún número ocupado. Al entrar en Quick Access aparecen las asignaciones existentes y, si seleccionamos una de ellas, podemos borrarla. Los huecos libres muestran las opciones que pueden registrarse.

Los números del 1 al 8 pueden convertirse en accesos directos

La utilidad se entiende mejor con un ejemplo. Supongamos que todas las noches utilizamos una determinada aplicación. El recorrido habitual consiste en entrar en el menú principal, localizarla y abrirla. Con Quick Access se puede asociar esa aplicación, por ejemplo, al número 2. A partir de ese momento bastará con mantener pulsado ese número para abrirla.

Pero no tiene por qué tratarse de una plataforma de entretenimiento. LG permite registrar aplicaciones, canales y entradas externas, por lo que también es posible asociar una tecla a una conexión HDMI. Esto puede resultar especialmente cómodo cuando hay una consola, un reproductor u otro dispositivo conectado habitualmente al televisor. Además, las asignaciones no son permanentes. Si dejamos de utilizar una aplicación o queremos reorganizar el mando, se puede volver al menú manteniendo presionado el 0 y cambiar los accesos.

Cómo configurar un acceso rápido en una Smart TV LG

Existe una manera todavía más directa de registrar un atajo. LG indica que primero hay que abrir la aplicación, el canal o la entrada externa que queramos guardar. Con ese contenido seleccionado, se mantiene pulsado durante unos segundos uno de los números disponibles entre el 1 y el 8. En la pantalla aparecerá una ventana para confirmar el registro. Después de aceptarla, esa tecla quedará vinculada al elemento elegido. Para utilizarla posteriormente habrá que mantener presionado el mismo número.

No hay que confundir, por tanto, las dos acciones. Mantener pulsado el 0 permite consultar y editar el conjunto de accesos rápidos. Mantener pulsado uno de los números configurados ejecuta el atajo correspondiente. También hay un detalle útil si con el tiempo hacemos limpieza en el televisor. Según explica LG, cuando se elimina una aplicación que estaba registrada como acceso rápido, se borra también la asignación que tenía en el mando.

El truco del botón 0 no funciona en todos los televisores

Este es probablemente el matiz más importante antes de probarlo. Mantener pulsado el 0 durante tres segundos no constituye un código universal para cualquier Smart TV. La función descrita pertenece a televisores LG compatibles y está asociada a webOS y a determinados mandos. Incluso dentro del catálogo de la marca existen diferencias dependiendo del año y el modelo. LG advierte de que algunas funciones del Magic Remote pueden variar y recomienda consultar la compatibilidad concreta del televisor.

Por eso, si se prueba en un Samsung, Sony, Philips o cualquier otra marca y no ocurre nada, no significa que el mando esté averiado. Cada fabricante organiza sus accesos y pulsaciones prolongadas de una manera distinta. En los modelos LG que sí incorporan Quick Access, la función tiene una ventaja bastante sencilla: evita repetir todos los días el mismo recorrido por los menús. El botón 0 sirve para organizar los atajos y los números del 1 al 8 quedan disponibles para aquello que cada persona utiliza con mayor frecuencia.