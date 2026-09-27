Carlos Cordero (CTO Fujitsu): «La IA es un problema para la ciberseguridad. Humanamente es imposible pararlo»

De Data General a Fujitsu, pasando por Indra y Capgemini, Carlos Cordero lleva más de 25 años en la trinchera tecnológica. Hoy es CTO de Fujitsu en España, la mano derecha tecnológica de Ángeles Delgado en un año que la compañía ha cerrado creciendo a doble dígito. Con MONAKA y la cuántica redefiniendo su hardware, un negocio ya volcado a los servicios y una rotación de solo el 7%, Cordero recibe a OKDIARIO para hablar sin filtros de negocio, talento, ciberseguridad y de por qué está convencido de que la IA curará el cáncer.

Pregunta.- Ángeles Delgado (CEO) dijo que 2025 había sido un «muy buen año» para Fujitsu. Pero, hablando en cifras, ¿cuánto de bueno? ¿Cuánto ha facturado y crecido la compañía en España en 2025?

Respuesta.- No se pueden dar esos datos oficiales. Somos empresa cotizada y no podemos desglosar cifras por países, ni siquiera por región. Oficialmente solo verás la cifra de Japón, pero… Crecimos a doble dígito. Crecimos muchísimo en margen. No puedo decirte cuánto, pero mucho, mucho. Por eso estamos tan contentos.

P.- Fujitsu ha cambiado radicalmente su modelo de negocio… era una empresa de hardware, de servidores y ordenadores. Hoy vuestro negocio en España es 90% servicios outsourcing y consultoría. ¿Habéis matado vuestro propio hardware para sobrevivir? ¿Dónde gana dinero ahora Fujitsu?

R.- Fujitsu gana dinero en lo que gana dinero. Y en lo que no gana suficiente dinero, lo vende. Se ha separado para evitar despistes. Hay una empresa que se dedica a hardware y servicios alrededor del hardware, y con mucho futuro, porque la cuántica va a ser el futuro en 4 años. MONAKA, nuestro procesador recién sacado del horno, va a hacer explotar ese negocio. Es el único procesador capaz de hacer inferencia de modelos de IA con ese consumo de energía. El único.

Uno de los grandes problemas de los centros de datos en España es que están limitados por energía, por saturación de la red de distribución. No pueden crecer más. Solo hay GPUs y se comen lo que les eches. Si no tienes corriente, ¿cómo instalas GPUs? Cuanto más eficiente seas energéticamente, ahí está la competitividad. Te quitas lo que tienes, metes servidores con MONAKA que consumen la mitad o menos y te ahorras un montón de GPUs.

Y luego está toda la parte de 1FINITY, comunicaciones, fotónica y Open RAN. Un negocio inmenso en América y Japón. El año pasado se cerró un acuerdo enorme con Deutsche Telekom para desplegar Open RAN. Eso me hace pensar que se abrirá en Europa.

P.- Me llama la atención que vuestra rotación es sólo del 7% en un sector donde se rifan a los ingenieros de IA. ¿Cómo hacéis para retener ese talento y cuánto cuesta?

R.- Esa pregunta no me la deberías hacer a mí, se la deberías hacer a gente de tu edad. Yo con la edad que tengo no me muevo de aquí ni con agua caliente. Pero te contesto lo que te diría una ingeniera de teleco brillantísima de 25 años que fiché el año pasado. Esta compañía es para quererla. La gente no se siente un número, se sienten personas.

Tenemos el Fujitsu Way. La misión de cómo aplicar la tecnología y el papel de las personas y la sociedad está en el ADN. Eso no existe en otro lado. En la mayoría de empresas lo que importa es dinero, beneficio, facturación. Aquí también, esto no es una ONG, hay que ganar dinero para hacer I+D. Pero no es todo. Tengo contacto híper estrecho con ejecutivos y son accesibles, no como en las americanas. Eso la gente joven lo ve al vuelo. Es normal que no se vayan. Tenemos una CEO que deberían clonarla. La única manera de irte es que te pongan un papel con tres veces el sueldo.

P.- Muchas empresas dicen que la IA generativa es humo y que cuesta ver reflejada la inversión luego en la cuenta de resultados. ¿Qué porcentaje de proyectos veis que genere dinero real en Fujitsu?

R.- Somos un mal ejemplo. Tenemos un proceso interno híper elaborado que viene de Japón. Te quita flexibilidad, es laborioso, hay que explicar muchas cosas, pero cuando tienes el tick verde, duermes bien. La IA generativa es un modelo estadístico. Te va poniendo palabras una detrás de otra según el peso estadístico. No razona, es estadística pura. Nadie sabe realmente por qué contesta así, ni los que entrenan los modelos. Partiendo de eso, no puedes implantar generativa estando 100% seguro.

Hay un margen de riesgo pequeño. ¿1%? ¿2%? No lo sé, pero no es cero. Hay que tener cuidado dónde y cómo la usas. Al principio la engañabas con el truco de la abuelita. Ahora han puesto guardarraíles y ya no funciona, pero hay otros mecanismos. ¿Humo? No es humo. Es alucinante. Pero las empresas se han embarcado por todos lados y pocas han logrado retorno porque cuesta mucho. Nosotros no. Aplicamos generativa sólo donde hace falta y podemos controlarla y tiene retorno. Mira Ómica en la demo, lleva generativa y tiene un retorno alucinante. Y el proyecto Flagship de Ángeles, el retorno va a ser la leche. Son casos bien medidos.

P.- En otro orden de cosas… ¿Qué está pasando con la ciberseguridad española? Los ciberataques a la administración pública se han disparado… ¿Qué está fallando?

R.- No somos débiles. Es que hoy la IA es muy poderosa, incluso open source, es muy poderosa. Es un problema grave para la ciberseguridad porque es capaz de encontrar agujeros en horas donde nadie los ha visto en 20 años. Y no solo los encuentra, te desarrolla el software para explotarlo. Es imposible pararlo humanamente. La única manera de pararlo es también con IA.

P.- Si fueras el ministro de Economía de España por un día y tuvieras que tomar una sola medida para que el país fuese una potencia tecnológica, ¿qué harías?

R.- En España hay más talento del que os imagináis. Es increíble el talento joven que estoy viendo. La persona de 25 años que fiché es un cerebro. Tenemos un montón de cocos de veintipocos años. Les das un objetivo que es su vida. A mí me queda lo que me queda, pero a ellos les quedan tropecientos años. Les das una misión y la forma de hacer su vida mejor y segura, y me río de Anthropic y OpenAI.

Pero claro, tiene que haber un entorno amigable y en España no lo hay. El talento no está bien visto, no se cuida. La mayoría se va fuera, se fuga. Porque no tienen los medios, no les cuidamos. Hace falta dinero. Invertirlo donde se debe. Crear ecosistema, darles laboratorios, computación, proyectos reales.

P.- Llevas más de 25 años en el sector, de Data General a Indra, Capgemini y Fujitsu. ¿Es esta revolución de la IA diferente a las burbujas que ya has visto? Hoy mismo has dicho ni más ni menos que la IA curará el cáncer.

R.- No es una burbuja. La burbuja fue el comercio electrónico y las puntocom. Estaba hueco, rascabas y no había nada. La IA no está hueca. No es como Internet. Es muchísimo más que Internet. Es un antes y un después. Es muy superior al fuego, al vapor, a cualquier cosa. A los pocos días de publicarse el paper de Transformers y de salir ChatGPT, envié un email al comité de dirección diciendo: «anotad este día, comentadlo con vuestros nietos, hoy ha cambiado el mundo».

Todavía no hemos visto nada. En menos de diez años puede haber una vacuna contra el melanoma gracias a la IA. Hoy no cura a todos porque es muy caro y no hay capacidad de cómputo, pero es cuestión de cinco años. Detrás irá el de pulmón y todos. Cuando digo que la IA va a curar el cáncer, es que va a curar el cáncer y mucho más. Y cuando montemos la IA sobre la cuántica… Hay quien meterá una neurona en cada qubit.