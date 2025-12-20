Ángeles Delgado, presidenta de la tecnológica japonesa Fujitsu en España y Portugal, ha asegurado que, en este ejercicio fiscal, que termina el próximo 31 de marzo, la empresa prevé «crecer por encima del mercado». Un crecimiento en el que destaca el impulso del negocio de los «servicios de ciberseguridad», que se incrementarán un 60%. Además, la directiva ha revelado que la compañía ha empezado «a caminar en el mercado de la Defensa», sector en el que también augura seguir invirtiendo.

Así lo ha asegurado Delgado durante un encuentro navideño con empleados y prensa al que ha acudido OKDIARIO. En él, la presidenta de la gran tecnológica japonesa ha explicado que «el mercado de Iberia (que compone tanto España como Portugal) va a crecer este año y los próximos al doble del Producto Interior Bruto (PIB), aproximadamente un 5%».

Es decir, el sector está en auge también en estos países, una ola que pretende aprovechar la empresa para impulsarse. No obstante, Fujitsu tiene en mente superar la media de mercado: «Estamos calculando crecer un 7% en global». Por tanto, la tecnológica incrementará su negocio 2 puntos porcentuales por encima del resto de empresas que operan en la misma actividad.

Con todo, algunos departamentos destacarán aún más que otros. «Creceremos en servicios de ciberseguridad un 60%, un 50% en áreas de datos e inteligencia artificial y un 10% en una de nuestras áreas, también muy importantes, de data centers», ha desvelado Delgado.

«España es uno de los países más rentables para Fujitsu», ha desvelado Ángeles Delgado.

Por otro lado, la presidenta de la mercantil ha destacado que España se ha convertido en uno de los mejores países a nivel global de la compañía japonesa: «Todo eso nos lleva a ser uno de los países más rentables que tiene Fujitsu en el mundo». Algo que pone en el foco a España en términos empresariales.

Fujitsu invertirá en Defensa

Además de lo anterior, Delgado ha revelado que «otro mercado en el que también» están «invirtiendo» es el de la Defensa: «Precisamente, la Defensa es una de las áreas que ambos gobiernos (el de España y el de Japón) identifican como necesidad de estrechar la colaboración estratégica. Y cada vez más, está habiendo muchos contactos entre ambos ejércitos, más maniobras japonesas en España y más maniobras conjuntas entre España y Japón».

Esa conexión que tiene la empresa con España y con el país nipón se le presenta como una oportunidad, sumado a la tendencia europea de aumentar le gasto en estas partidas: «Europa tiene que hacer un incremento importante del gasto de Defensa. Fujitsu tiene tecnologías para la Defensa y, dentro del área de sector público, hemos creado una unidad dedicada a desarrollar el negocio de Defensa, que ya está activa desde hace unos meses».

Por tanto, la compañía ha creado un departamento específico en España sólo para estas actividades, algo que le permitirá diversificar: «La IA está muy presente y tenemos cómo innovar sobre lo existente, pero también como innovar en nuevos portfolios, en nuevas capacidades y en nuevos mercados».