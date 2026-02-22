Adiós a las escaleras a oscuras: Ikea tiene la solución que cambia tu casa sin obras

Las escaleras, los garajes y los pasillos de entrada tienen todos un problema en común, y no es otro que el hecho de quedarse a oscuras justo cuando más necesitamos ver por dónde pisamos. No hace falta vivir en una casa antigua para sufrirlo. Basta con que el interruptor esté mal colocado o que la luz tarde en encenderse para que el trayecto resulte incómodo, sobre todo por la noche. Y lo curioso es que, aunque es uno de esos detalles que más molestan en el día a día, casi nadie piensa en solucionarlo porque imaginan que requiere obras o instalaciones complicadas. Sin embargo, Ikea tiene por fin una solución para que te olvides de escaleras a oscuras y demás.

La cadena sueca acaba de solucionarnos bastante la vida, gracias a un dispositivo que está empezando a llamar la atención de quienes buscan arreglos rápidos y sin taladros. Se llama MYGGSPRAY, cuesta 9,99 euros y es un sensor de movimiento inalámbrico que promete algo muy sencillo pero muy útil, y es que la luz se encienda sola cuando alguien pasa. Sin interruptores, sin cables y sin necesidad de destinar un presupuesto grande, esta nueva idea de Ikea es perfecta para colocar en rincones que fácilmente se quedan a oscuras como los antes mencionados. La clave es que funciona tanto en interiores como en exteriores, así que sirve lo mismo para unas escaleras interiores que para la entrada de casa, el garaje o incluso un pequeño trastero. Ikea lo plantea como una forma de hacer el hogar más cómodo y, sobre todo, más seguro. Y lo cierto es que, por su tamaño y su diseño discreto, se integra casi en cualquier pared sin llamar la atención. Veamos cómo funciona, sus detalles y porqué se ha convertido este mes, en una de las novedades más comentadas de Ikea.

Adiós a las escaleras a oscuras: Ikea tiene la solución que cambia tu casa

El funcionamiento del MYGGSPRAY no tiene misterio ya que detecta movimiento y activa las luces que tengas conectadas. Lo interesante es que puede controlar hasta 10 puntos de luz al mismo tiempo, algo poco habitual en dispositivos de este precio. Esto permite, por ejemplo, iluminar toda una escalera de abajo arriba, un garaje completo o un pasillo largo sin tener que depender de un solo foco.

Además, está aprobado con certificación IP67, lo que significa que resiste polvo, humedad y lluvia. En la práctica, puedes colocarlo en el exterior sin miedo a que se estropee. Para una entrada, un porche o un pequeño cobertizo, es especialmente útil.

Compatible con Matter: lo puedes integrar con casi cualquier sistema

Una de las grandes novedades de este sensor es que se basa en Matter, el estándar universal que por fin permite que distintos dispositivos inteligentes se entiendan entre sí. Eso significa que puedes usarlo con sistemas de Amazon, Apple, Google, Homey o Samsung, además del propio ecosistema de Ikea. Y si lo conectas al hub DIRIGERA, podrás gestionarlo desde la app Ikea Home smart y combinarlo con otras luces inteligentes de la marca. Pero también puedes integrarlo con otros ecosistemas, lo que hace que, por primera vez, un accesorio muy económico funcione con plataformas que antes requerían productos mucho más caros.

Debes tener en cuenta, eso sí, que el dispositivo funciona con Matter over Thread, así que para controlarlo desde el móvil necesitarás un router de borde Thread (como el hub DIRIGERA o cualquier otro compatible).

Dónde usarlo y por qué cambia tanto la experiencia en casa

Ikea destaca varios espacios donde este sensor marca una diferencia inmediata:

Escaleras: adiós a subir o bajar a oscuras mientras tanteas la pared buscando el interruptor.

adiós a subir o bajar a oscuras mientras tanteas la pared buscando el interruptor. Garajes: perfecto para cuando llegas con las manos ocupadas o desde el coche.

perfecto para cuando llegas con las manos ocupadas o desde el coche. Zonas de bicicletas o almacenaje: enciende la luz solo cuando entras, ideal si sueles pasar poco rato allí.

enciende la luz solo cuando entras, ideal si sueles pasar poco rato allí. Entradas y porches : más seguridad al llegar a casa, sobre todo de noche.

: más seguridad al llegar a casa, sobre todo de noche. Edificios anexos o casetas: evita cables y automatiza la iluminación sin esfuerzo.

Al ser tan pequeño y ligero (sólo 40 mm de ancho y fabricado en plástico ABS), puedes colocarlo donde quieras sin necesidad de herramientas. Este es, probablemente, el mayor atractivo del producto ya que te soluciona un problema real sin obras, sin instalación eléctrica y sin complicaciones.

Una novedad que apunta a convertirse en superventas

Ikea lo presenta como una novedad, pero todo apunta a que seguirá el camino de otros accesorios inteligentes de la marca que son sencillos, baratos y altamente prácticos. La combinación de precio accesible por sólo 9,99 euros, compatibilidad con Matter y uso en interior y exterior hace que tenga todas las papeletas para convertirse en un básico en hogares que buscan pequeñas mejoras rápidas. En definitiva, el sensor de movimiento MYGGSPRAY es de esos productos que parece menor hasta que lo pruebas. Porque una vez que te acostumbras a que las luces se enciendan solas, ya no quieres volver atrás y gracias a Ikea dejarás de estar a oscuras.