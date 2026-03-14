Acaba de llegar y se va a agotar en horas: el iluminador de Mercadona que eleva el moreno al instante

El buen tiempo parece estar a la vuelta de la esquina. Llega la primavera y con ella seguro que esos rayos de sol que tanto ansiamos tras un invierno que ciertamente ha sido duro. Y con la llegada también de la Semana Santa, muchos se irán directos a la playa para comenzar a broncearse, de modo que si tú también vas a hacer eso o ya has comenzado a tomar algo de sol, nada como elevar el tono con el iluminador de Mercadona que es de edición limitada y que ya se ha convertido en el must have de la temporada.

El efecto buena cara que proporciona el bronceado es algo que todos buscamos y es que de alguna manera, hace que la piel parezca más viva, pero si a eso le sumamos un iluminador como el que ha llegado a Mercadona, y que permite aumentar el efecto del moreno, entonces entendemos el porqué todo el mundo desea este producto que además tiene un precio que no te vas a creer. Sólo 6,50 euros para un iluminador pensado para potenciar tu tono natural y elevar cualquier moreno incipiente sin que parezca maquillaje evidente.

El iluminador de Mercadona que elevará tu bronceado

Lo que diferencia a este iluminador en polvo que acaba de llegar a Mercadona es su formato tricolor. Incluye tres tonos que pueden utilizarse mezclados o por separado, según el efecto que se quiera conseguir. De este modo, y en un solo gesto se combinan para aportar un brillo natural y elegante. No es un acabado exagerado ni efecto glitter, sino que lo que aporta es luz modulable. De este modo puedes intensificarlo si sales por la noche o mantenerlo más sutil durante el día.

La fórmula es fácil de difuminar y se integra bien en la piel. Eso permite trabajarlo tanto en pómulos como en arco de cejas, puente de la nariz o clavículas si se busca un acabado más sofisticado. Además, el formato compacto lo convierte en un básico práctico para el neceser. No ocupa espacio y se puede llevar fácilmente en el bolso para retoques rápidos.

Efecto buena cara inmediato

A mediados de marzo muchas pieles (por no decir todas) todavía están en transición. El invierno deja el rostro más apagado y el sol aún no ha hecho su trabajo del todo, de modo que es aquí donde un iluminador bien elegido marca la diferencia. Y es lo que se consigue con este tricolor de la colección Denim Blossom de Mercadona y que está pensado precisamente para eso: elevar el tono natural sin cubrirlo. No cambia el color de la piel, lo realza y aporta dimensión, luz estratégica y ese efecto saludable que muchas buscan antes de que llegue el verano.

Y como decimos, el equilibrio entre los tres tonos permite personalizar el resultado. Mezclados aportan un acabado uniforme; utilizados por separado, se puede jugar con mayor intensidad en zonas concretas.

Natural pero sofisticado

La clave del éxito de este tipo de productos está en el equilibrio. Demasiado brillo puede resultar artificial. Demasiado poco, apenas se percibe, pero el iluminador tricolor Denim Blossom se mueve en un punto intermedio muy versátil. Es modulable, por lo que funciona tanto en maquillajes ligeros como en looks más trabajados. Encaja bien con bases ligeras, con piel prácticamente desnuda o incluso sobre crema hidratante con color. Y por 6,50 euros, se convierte en una opción accesible para renovar el neceser de primavera sin grandes inversiones.

Una colección pensada para la nueva temporada

Este iluminador de Mercadona es sin duda el producto de maquillaje de la cadena valenciana esta temporada, pero merece la pena añadir que forma parte de la Colección Denim Blossom, una línea compuesta además por otros tres productos pensados para crear looks naturales y sofisticados. De este modo tenemos la paleta de sombras de ojos que incluye cinco tonos armonizados: dos nudes mate para definir, un tono perlado central que ilumina y dos rosas perlados que suavizan la mirada. Su textura es fácil de trabajar y permite modular la intensidad.

Luego está el bálsamo labial que reacciona al pH de los labios para revelar un tono personalizado. Además de aportar brillo, hidrata en profundidad, lo que lo convierte en un producto práctico para el día a día. Y por último, la colección se completa con una prebase efecto luminoso para el rostro. Su textura fresca incorpora esferas encapsuladas que liberan vitamina A. No deja sensación pegajosa ni grasa y ayuda a que la piel se vea más lisa y uniforme antes de aplicar el maquillaje.

No es casualidad que esta colección llegue ahora. A mediados de marzo muchas rutinas de maquillaje cambian. Se abandonan los tonos más oscuros del invierno y se buscan acabados más frescos. El iluminador tricolor de Deliplus encaja en ese momento de transición. Da luz sin exceso, aporta dimensión y eleva el tono natural de la piel sin necesidad de bronceadores intensos y por un precio de sólo 6,50 euros.