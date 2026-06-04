David Sánchez logró en 2 días que el Cervantes y el Ayuntamiento de Madrid le acreditaran como director de ópera

David Sánchez logró en apenas dos días que instituciones públicas como el Instituto Cervantes o el Ayuntamiento de Madrid emitiesen sendas cartas en las que se validaba su actividad profesional. Con ello, el hermano de Pedro Sánchez buscaba justificar sus méritos para optar a la plaza como coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.

En su declaración ante la juez Beatriz Biedma, el músico aseguró que se enteró de la creación de la plaza cuando buscaba trabajo por Internet, tras finalizar un máster en Italia. Con ello, trataba de despejar las dudas sobre cómo accedió al puesto y si había recibido algún tipo de información previa sobre la plaza. Sánchez, cabe recordar, declara este jueves acusado de tráfico de influencias y prevaricación.

«Mientras tomaba café»

Según la versión del hermano del presidente del Gobierno, se metía en Internet en busca de ofertas cada mañana «mientras tomaba café» y fue así como encontró las bases del cargo en la Diputación de Badajoz. Esas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de mayo de 2017. Era un viernes.

Ese mismo fin de semana, según la documentación consultada por OKDIARIO, David Sánchez ya recabó los certificados de la Agencia Tributaria para justificar sus obligaciones fiscales.

El lunes, ya disponía de un informe del Instituto Cervantes para avalar que, como expone en su currículum, había participado en un «encuentro pedagógico» en 2014. «El repertorio estuvo formado por obras de célebres compositores españoles y algunas obras escritas para la ocasión por el propio compositor, David Azagra», destacaba el Cervantes.

También se informaba de que Azagra -nombre artístico- «ofreció una breve conferencia sobre la relación entre el mundo de la música y la danza». La carta la firmaba María Jesús García González, entonces directora del Instituto Cervantes de Toulouse -con el gobierno de Mariano Rajoy- y que había sido directora general de comunicación exterior del Ministerio de Exteriores, con José Luis Rodríguez Zapatero. Con Sánchez en el poder, ha dirigido el Instituto Cervantes en Casablanca y Burdeos.

Al día siguiente, martes, David Sánchez recabó el informe del Ayuntamiento de Madrid -la alcaldesa era Manuela Carmena-que certificaba que el hermano de Pedro Sánchez había dirigido varios ciclos de música y óperas, como la representación de Fidelio, en 2011, que luego se destacó en la valoración de méritos por parte de la Diputación.

El plazo para la presentación de solicitudes era de 15 días. Pero David Sánchez, por lo que se infiere, habría encontrado la oferta «en Internet» nada más publicarse en el Boletín Oficial. En los días siguientes a la publicación, ya disponía de los informes acreditativos.

Al puesto se presentaron 11 candidatos. Como reveló OKDIARIO, la Diputación de Badajoz elaboró dos actas con distintas valoraciones de los rivales de Sánchez. En la primera, no aprobaba ninguno, a excepción del hermano de Pedro Sánchez. En la segunda, seis candidatos sí se consideraban aptos.

Además, este periódico ha publicado una misteriosa tercera acta, adjunta al currículum del músico, en la que recibía 100 puntos sobre 100. Testigos de la Diputación de Badajoz no han sabido explicar en el juicio el origen de ese documento.

La UCO apunta a Gallardo

El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz tuvo este miércoles un testimonio clave. El del teniente coronel Antonio Balas, de actualidad por los seguimientos por parte de las cloacas del PSOE para tratar de desbaratar la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

Balas ha explicado que la plaza que se adjudicó a David Sánchez «no nace de Cultura», sino que partió «de un nivel superior» apuntando directamente al ex presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo: «El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo», declaró el agente.

Balas destacó como llamativas algunas cuestiones del proceso, como la creación de la plaza «con esa urgencia» y el hecho de que varios miembros de la institución provincial, como los propios directores de los conservatorios, «habían expresado otras necesidades».

Gallardo, que habría dado «el pistoletazo de salida» para la plaza, también declara este jueves como acusado.