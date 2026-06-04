El hermano de Sánchez sólo responde a las preguntas de su abogado

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha declarado este jueves como imputado por tráfico de influencias y prevaricación ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Sánchez sólo ha respondido a las preguntas de su abogado.

El hermano músico del líder socialista ha comparecido ante el juez por la creación del puesto directivo como coordinador de los conservatorios que le fue asignado en junio de 2017 y su posterior modificación, además de la contratación del ex asesor de La Moncloa, Luis Carrero, con el que mantenía una amistad previa.

Sánchez ha corregido su polémica afirmación ante la juez Beatriz Biedma, en la que no supo explicar qué era la Oficina de Artes Escénicas que dirigía. Esta vez, ha afirmado que «no era una oficina con ventanilla, era una categoría administrativa» y ha negado haber tenido «influencia» en la modificación del puesto de trabajo, del que se enteró «cuando ya se había realizado».

Igualmente, ha reconocido su amistad con Carrero que, como reveló OKDIARIO, trabajaba activamente en su proyecto de óperas en la Diputación de Badajoz mientras ejercía de asesor en la Presidencia del Gobierno.

«Me ayudaba, era una colaboración desinteresada», ha defendido Sánchez. Carrero fue contratado después en la Diputación, una plaza que también se investiga. El hermano del presidente del Gobierno ha admitido que «en septiembre de 2023» escuchó «por los pasillos de la Diputación» que iba a haber «un refuerzo» en el área de Cultura e informó de ello a Carrero, que fue el único aspirante. Ha asegurado que no sabe cuáles fueron las funciones, pero que «era muy trabajador».