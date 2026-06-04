El sumario del caso de las cloacas del PSOE recoge 60 referencias a Pedro Sánchez

El sumario del caso de las cloacas del PSOE contiene del orden de 60 referencias directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a quienes los testigos e investigados identifican directamente o como «los de arriba del Gobierno», «el one del Gobierno» o, en un caso explícito, simplemente «el Pedro».

Los cientos de documento del sumario desclasificado –otra buena parte aún está secreto– recoge declaraciones de 16 testigos y actas que dibujan una red presuntamente orientada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y, según consta literalmente en el sumario, a «ciertos miembros del Gobierno o a su presidente».

A continuación, OKDIARIO enumera una buena parte de las referencias a Sánchez. Se han documentado al menos 30 referencias individuales al presidente, a quien nombran de diferentes formas, y en total, sumando otras referencias repetidas, se llega hasta un total de 60, tal y como ha recogido El Análisis: Diario de la Noche de Antonio Naranjo.

Rubén Villalba, el guardia civil de la trama de Víctor de Aldama que distribuía móviles ultraseguros declaró que Leire se presentó como persona con vínculos con «los de arriba» o con «los de arriba del Gobierno» Rubén Villalba, en una segunda reunión, refiere en sus actas que Leire hace referencia al «one del partido» y al «one del Gobierno» Rubén Villalba dejó por escrito que Leire le dijo que «los de arriba tienen muchas ganas de ir contra el teniente coronel Antonio Balas». También dejó por escrito que escuchó frases como «estaban impacientes desde arriba con mi encuentro» y que «en el trayecto de ida y vuelta recibiera llamadas desde arriba». El empresario Joaquín Parra, según el acta de la UCO, «preguntó a Leire si el Pedro estaba al tanto, a lo que ella respondió afirmativamente» — en el contexto de la denuncia contra Repsol. Una nota de despacho de la UCO refleja que la campaña busca desacreditar investigaciones «que afectan negativamente al Gobierno». El sumario dice que la organización tenía «cuyo fin último proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente». Esa referencia se repite varias veces en cada una de las 16 actas de las declaraciones de «los investigados no detenidos». En otro pasaje de Joaquín Parra con Leire se indica: «Leire hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno, y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores». El empresario Javier Pérez Dolset dijo tras detención de Leire: «El hecho de que Fiscalía no pidiera la prisión provisional para Leire podría tratarse del primer favor que la nueva fiscal general al presidente». Leire también dijo: «Ayer le dijo el one [Pedro Sánchez] a S [Santos Cerdán] que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo». La cloaquera también dijo a su amigo Vicente Fernández en septiembre de 2024: «El one dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda» (mensaje de Leire Díez, 16 de septiembre de 2024) «El presi lo tiene claro», dijo Leire Díez al abogado Ismael Oliver en enero de 2025). A ese letrado Leire Díez dijo «[Las cosas] están claras y el jefe lo tiene muy claro». En sus maniobras para conseguir información contra la UCO a cambio de pactos favorables con la fiscalía, Leire dijo «el jefe de Álvaro [García Ortiz]», en clara referencia al presidente. Cuando un fiscal anticorrupción pregunta a Leire si lo sabría el ministro Félix Bolaños o el presidente estaban al tanto, ella dice: «[Se lo decimos a] todos», «a ambos». Leire al ex secretario de Estado Francisco Martínez le dijo: «Los que me han dicho que me ponga al frente están en la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa. Porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz». Otra frase que queda para la posteridad es «A mí me pone al frente el PSOE»; «Para eso tengo el mandato y para eso tengo la orden de que lo haga». El máximo dirigente de «el PSOE» es Sánchez. «Sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y entonces el presidente ya dijo, que se limpie todo», expresó un empresario en una grabación, con Leire añadiendo parafraseando a Sánchez: «límpiese». «El jefe nos va a poner un altar», trasladó Leire Díez a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez. Un colaborador de Koldo García, amigo de Leire Díez, aparece cazado por la UCO: «Leire en la segunda reunión hizo referencia al caso de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, la esposa de este, y los asuntos del Koldo y Ábalos». Según Parra, «Leire expresó que se iban a poner en contacto con un tercero, entiende el dicente que con el presidente del Gobierno, para acordar que Luis Sáenz de Tejada [juez apartado de la carrera por maltrato] asumiese la asistencia letrada de su hermano». Un oficio del general de Estado Mayor ordenaba un investigación interna «en relación con la aparición en prensa de una información en la que se cuestionaba la posible actuación del DAO en el ámbito interno del Cuerpo, al respecto de las investigaciones realizadas por la Policía Judicial en las causas penales que afectan negativamente al presidente del Gobierno». También el sumario refleja otra investigación interna porque OKDIARIO publicó el email oficial de Begoña Gómez de Moncloa en el marco del sumario del caso «del hermano del presidente». En otro oficio adicional se dejó por escrito: «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO». Otra multitud de citas a Sánchez están en el informe «Riesgos PS» elaborado por el comisario José Manuel Villarejo: «A raíz de ser nombrado secretario general del PSOE el pasado 27 de junio del presente»; «PS a partir de su unión con BG, antes incluso de su matrimonio en 2006, ya conocía que en alguna de las saunas que manejaba su suegro, se realizaban grabaciones»; «PS se guardó copias de significativos altos cargos socialistas que frecuentaban entre otras la sauna Adán»; «PS y BG, adquirieron a medias un inmueble en Aluche»; «PS ya había detectado los equipos de vigilancia»; «un año antes de ser elegido secretario general del PSOE, ya forzó a toda la familia de su esposa a que abandonaran todos los cargos en las sociedades»; «se trata de un sujeto muy escurridizo» y «con virtudes de estratega», etc.

El juez no imputa por ahora a Sánchez, pero el sumario lo nombra más de veinte pasajes distintos, siempre en el mismo rol: el que alienta «desde arriba».