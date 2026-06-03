La Guardia Civil investigó a la UCO por una noticia de OKDIARIO por si era una filtración pero concluyeron que no

La Guardia Civil investigó a la Unidad Central Operativa por una noticia de OKDIARIO por si era una filtración, pero concluyeron que no era así. Así consta en el sumario del caso Leire Díez, que investiga a las cloacas del PSOE para desactivar causas judiciales, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El general de brigada jefe de la jefatura de Policía Judicial solicitó que se informase sobre el trámite seguido por la nota de despacho con referencia DIECAN 17-2025, confeccionada el 5 de mayo de 2025 y elevada desde el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO a través de su cadena orgánica.

La nota que llegó al despacho de la Dirección General contenía el siguiente asunto: «Noticia de prensa en relación con la Operación Cajirón en el día de hoy, 29 de noviembre de 2024, en el medio de prensa digital OK DIARIO».

Explicaban que este periódico se había hecho eco de una noticia sobre la investigación que se seguía en los juzgados de instrucción de Badajoz sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

«En la citada noticia, se menciona que la investigación que está realizando esta Unidad, desvela que Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno, posee un correo oficial de presidencia, que utiliza para uso personal, adjuntando la siguiente imagen de un índice de tres correos electrónicos, donde Begoña Gómez se comunica por este medio con David Sánchez», explican.

Y prosiguen: «Este documento .HTML se generó automáticamente el día 6 de septiembre de 2024 en la herramienta de análisis disponible en esta Unidad, aplicando, al menos, el filtro «SIN ETIQUETA» sobre los años 2018 y 2019, sin recordar el analista otros parámetros de búsqueda, con objeto de preparar una reunión de trabajo con la magistrada instructora, la cual se materializó el día 12 de septiembre de 2024″.

Los agentes señalaban que es precisamente a este documento de instrucciones donde habría recurrido el periodista de OKDIARIO que redactó la noticia para obtener la imagen que aparece en su artículo.

«Hay que señalar que esos tres correos no han sido objeto de análisis por parte de esta Unidad y que el acceso al contenido de los mismos, por parte de las partes que hayan tenido acceso a las diligencias, se hace inviable, toda vez que solo se trata de una imagen sin posibilidad de interactuar con su contenido», matizan.

Información reservada de la UCO

El sumario también revela que la directora general de la Guardia Civil instruyó una orden de información reservada sobre la información en la que se cuestionaba la posible actuación del DAO en el ámbito interno del Cuerpo, al respecto de las investigaciones realizadas por la Policía Judicial en las causas penales que afectan negativamente al Gobierno.

Se pidió así que se citase a mandos de la Guardia Civil para que declarasen en calidad de testigos en la Dirección General de la Guardia Civil, ubicada en la calle Guzmán el Bueno de Madrid.

Acudieron hasta este despacho el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo; el coronel jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste; y el teniente coronel Antonio Balas. A todos ellos los citó el jefe del Estado Mayor, Leonardo Sánchez Peláez.