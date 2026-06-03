Los mensajes del sumario que implican al ex nº 2 de Cerdán en las cloacas: «Juanfran Serrano ha sido obediente»

Juanfran Serrano, secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, diputado socialista por Jaén y ex número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aparece implicado en gestiones de la trama Leire en relación con una supuesta víctima sexual del fiscal José Grinda.

Su nombre figura en el sumario -al que ha accedido OKDIARIO- del caso de las cloacas del PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrazo. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), Leire Díez, ex fontanera de Ferraz, Leire Díaz recurrió a Juanfran Serrano, entonces mano derecha de Cerdán, para que buscaran empleo a Miriam Serrano, una joven de Jaén que en el año 2009 denunció al fiscal anticorrupción por un supuesto delito sexual cometido cuando ella tenía 15 años.

El informe de la UCO revela mensajes entre la propia Leire y Juanfran Serrano, instándole a que buscaran empleo a Miriam Serrano, y también constan conversaciones de la propia ex fontanera con la presunta víctima, donde Díez constata que «Juanfran ha sido obediente» tras hablar con ella.

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