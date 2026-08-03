Cielo poco nuboso a primera hora, aunque en buena parte de la provincia se prevén intervalos nublados a partir del mediodía. Es probable que la tarde traiga chubascos y tormentas en el Prepirineo y de manera dispersa en el interior. Las temperaturas sufrirán cambios ligeros, con un viento flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de agosto

Barcelona: cielo azul con brisa fresca y calor intenso

El cielo de Barcelona se despereza bajo un suave manto azul, con algunas nubes esparcidas que juegan a ocultar al sol en su ascenso a las 6:48. A medida que avanza la jornada, las temperaturas alcanzarán su máximo de 31 grados, pero la sensación térmica podría elevarse, haciéndonos sentir como si estuviéramos cociendo bajo el calor. Con una brisa refrescante procedente del este, soplando a 15 km/h, el ambiente se sentirá más liviano, aunque la humedad en el aire, alta y cargada, nos recordará la frescura del mar.

Ya por la tarde, las temperaturas oscilarán suavemente, descendiendo hacia los 29 grados y provocando una sensación térmica que podría acercarse a los 35. A pesar de los rumores de lluvia, hay poco riesgo de que nos sorprenda; solo un ligero margen para chubascos por la tarde-noche. Con la puesta del sol programada para las 21:05, disfrutaremos de varias horas de luz antes de que la noche se adueñe de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire inestable con viento y lluvia

Los cielos de L’ Hospitalet de Llobregat se presentan inquietos, con una atmósfera tensa que anticipa un día marcado por la inestabilidad. Desde el amanecer, el viento comienza a soplar con fuerza, creando pequeñas olas de movimiento en las hojas de los árboles y llevando consigo la promesa de cambios. La temperatura arranca en un fresquito 24 grados, antes de escalar hasta los 32, mientras que la humedad roza niveles elevadísimos, especialmente por la tarde.

La mañana se desarrollará con algo de tranquilidad, aunque el viento, soplando a 15 km/h y con rachas de hasta 35 km/h, ya se hace notar. Sin embargo, la tarde traerá consigo una ligera probabilidad de lluvia del 10%, junto con un descenso térmico que puede hacer que la sensación térmica alcance niveles de hasta 35 grados. Con estas condiciones, es recomendable llevar paraguas y preparar un abrigo ligero, porque la inestabilidad puede sorprender a más de uno.

Calor con brisa marina refrescante en Badalona

El día en Badalona comienza con un hermoso amanecer a las 06:47, con temperaturas que rondan los 25 grados y una humedad que, aunque llega a un 95% en las horas más frescas, no augura lluvia. A medida que avanza la mañana, el sol se eleva y las temperaturas alcanzan hasta los 31 grados, con un cielo que se presenta mayormente despejado, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo, el viento, con rachas de hasta 36 km/h, aportará una frescura que contrastará en la sensación térmica, que podría sentirse como 36 grados.

Al llegar la tarde, el calor se intensificará, con una máxima de 32 grados y el cielo comenzará a tornarse parcialmente nublado. La humedad disminuirá ligeramente a un 60%, lo que hará que el ambiente sea más llevadero. Con la puesta de sol a las 21:05, Badalona disfrutará de 14 horas de luz, siendo una jornada calurosa, pero con la brisa del viento que nos recordará la agradable cercanía del mar.

Ambiente templado con nubes dispersas en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un ambiente templado y algunas nubes dispersas en el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados y aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia por la tarde-noche, se espera que el viento soplé de forma leve, permitiendo disfrutar del día sin inconvenientes.

Es un momento ideal para pasear al aire libre y disfrutar de las actividades diarias con tranquilidad. La sensación de calidez y el ligero viento invitan a salir y aprovechar lo que ofrece el entorno.