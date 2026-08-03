Feria de la Albahaca de Huesca 2026: Talavante, Roca Rey y el regreso de Emilio de Justo se citan en el Alto Aragón del 9 al 14 de agosto

Estrenado por fin el mes de agosto, Huesca acapara muchas miradas para los aficionados a los toros, ya que se prepara ahora para vivir una de las semanas más intensas del año. Llegan por fin las Fiestas de San Lorenzo que llenarán esta ciudad aragonesa de actos populares, conciertos y actividades culturales, pero también de una programación taurina que volverá a concentrar buena parte de la atención. Se trata de la Feria de la Albahaca que regresa con una combinación de grandes figuras como Talavante o Roca Rey, jóvenes promesas y un cartel ganadero que promete convertirse en uno de los grandes reclamos del verano.

La edición de este año que se celebra entre el 1 y el 15 de agosto presenta varios alicientes que han despertado una gran expectación desde que los carteles fueron anunciados en mayo. Entre ellos sobresale el regreso de Emilio de Justo a Huesca, la presencia de la máxima figura del escalafón, el mencionado Andrés Roca Rey, y la vuelta de la legendaria ganadería de Victorino Martín, que no lidiaba en la capital altoaragonesa desde hacía trece años. A ello se suma la oportunidad para jóvenes valores como Aarón Palacio o Cristiano Torres, llamados a compartir cartel con algunos de los nombres más destacados del panorama taurino actual. Repasamos ahora todo el cartel y programación de esta Feria de la Albahaca en Huesca, con fechas, horarios y entradas.

Programación de la Feria Taurina de la Albahaca 2026

Estos son los festejos programados para la Feria Taurina de la Albahaca 2026 que arrancó el pasado sábado 1 de agosto con la celebración del tradicional Grand Prix.

Viernes 7 de agosto (20:00 horas): novillada sin picadores con reses de Los Maños para Bruno Martínez, Jaime Torija, Asier Abadiano y Diego Tebas.

novillada sin picadores con reses de Los Maños para Bruno Martínez, Jaime Torija, Asier Abadiano y Diego Tebas. Sábado 8 de agosto (22:00 horas): Concurso Nacional de Recortadores con toros de Mollalta.

Concurso Nacional de Recortadores con toros de Mollalta. Domingo 9 de agosto (18:30 horas) : becerrada de las peñas, espectáculo de Casta Aragonesa y suelta de vacas.

: becerrada de las peñas, espectáculo de Casta Aragonesa y suelta de vacas. Lunes 10 de agosto (18:30 horas): corrida de toros con reses de El Torero para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez.

corrida de toros con reses de El Torero para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez. Martes 11 de agosto (18:30 horas): toros de El Pilar para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Aarón Palacio.

Miércoles 12 de agosto (18:30 horas): corrida con toros de Luis Algarra para Sebastián Castella, Andrés Roca Rey y Cristiano Torres.

Jueves 13 de agosto (18:30 horas) : regreso de la ganadería de Victorino Martín con El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.

: regreso de la ganadería de Victorino Martín con El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda. Viernes 14 de agosto (18:30 horas): corrida de rejones con toros de Luis Albarrán para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio.

Además, del 11 al 15 de agosto, las fiestas se completarán con la tradicional suelta de vaquillas, prevista cada mañana a las 08:00 horas.

Roca Rey, Talavante y Emilio de Justo encabezan los carteles

Aunque la feria reúne a varios nombres destacados, buena parte de la expectación se concentra en Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. Los tres afrontan un intenso mes de agosto con presencia en algunas de las principales ferias del verano. Huesca será una de esas paradas antes de volver a coincidir el 19 de agosto en la Feria de Málaga, mientras que Talavante y Roca Rey también compartirán cartel unos días antes, el 6 de agosto, en Palma de Mallorca.

Pero ahora llegan a Huesca y lo hacen por todo lo alto con la actuación de Roca Rey, prevista para el 12 de agosto junto a Sebastián Castella y Cristiano Torres, entre las más esperadas del ciclo. El torero peruano continúa siendo uno de los grandes reclamos de la temporada y su presencia suele atraer a un gran número de aficionados allí donde hace el paseíllo. Y un día antes llegará otra de las tardes señaladas de la feria con Alejandro Talavante y Emilio de Justo, que compartirán cartel con el oscense Aarón Palacio. Para el joven diestro aragonés será una oportunidad de medirse ante su público junto a dos de las figuras más reconocidas del panorama taurino actual.

El regreso de Victorino Martín, otro de los grandes atractivos

La corrida del 13 de agosto tendrá un significado especial por el regreso de la ganadería de Victorino Martín a la plaza de Huesca después de trece años de ausencia. Considerada una de las más prestigiosas y exigentes del campo bravo, volverá a estar presente en la Feria de la Albahaca con un cartel formado por El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda, tres toreros con amplia experiencia frente a este tipo de encaste.

La feria también mantiene su apuesta por combinar la presencia de figuras consolidadas con jóvenes valores del toreo. Además de Aarón Palacio, los aficionados podrán seguir la evolución de Marco Pérez y Cristiano Torres, dos nombres llamados a tener protagonismo en las próximas temporadas.

Entradas para la Feria de la Albahaca 2026: dónde comprarlas

Tras finalizar el periodo de renovación de abonos durante el mes de julio, las entradas sueltas ya están disponibles para todos los festejos de la Feria Taurina de la Albahaca. La venta oficial puede realizarse a través de Tauroemoción, empresa gestora de la plaza de toros de Huesca, además de otros canales autorizados. En cuanto a precios, varían según el festejo y la ubicación elegida. Las localidades parten desde 14,90 euros para la becerrada del 9 de agosto, mientras que las principales corridas de toros cuentan con entradas desde algo más de 80 euros. También existe la posibilidad de adquirir diferentes modalidades de abono para asistir a varios festejos durante las Fiestas de San Lorenzo.