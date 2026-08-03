La AEMET y los meteorólogos coinciden: llega una vaguada con lluvias intensas que pondrá fin a la ola de calor

Llega una vaguada con lluvias intensas que pondrá fin a la ola de calor, la AEMET y los meteorólogos coinciden. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad en este inicio de la primera semana de agosto. Dejamos atrás las olas de calor del mes de julio, pero eso no quiere decir que las hayamos visto desaparecer sino todo lo contrario. Un cambio de tendencia que podría convertirse en estos días en una situación del todo complicada.

En especial, si tenemos en cuenta que vamos a tener que enfrentarnos a un giro radical que podría alejarnos de lo habitual. Lo que tenemos por delante en estos días es algo para lo que no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Estaremos pendientes de este giro radical que puede acabar siendo el que peor nos haga sentir. En especial, si descubrimos lo que podría pasar en unas jornadas en las que se fusionará una vaguada con lluvias intensas que pueden acabar con una ya cuarta ola de calor que puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Los meteorólogos y la AEMET coincide

Es importante estar preparados para unos cambios que pueden ser esenciales, sobre todo si descubrimos que llegan en el peor momento posible. Con una serie de novedades que podrían convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa para aquellos que han empezado unas vacaciones en las que quizás nadie hubiera esperado esta situación del todo inesperada. Son días de visualizar unos planes, muchos de ellos al aire libre para poder saber qué es lo que nos estará esperando.

La AEMET no duda en darnos una serie de detalles que podrían acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas festivas para muchos o de descanso. Es momento de tener un extra de buenas sensaciones con la mirada puesta a este cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no sabíamos. La ola de calor parece que tiene las horas contadas.

Eso no significa que dejaremos atrás el calor, sino que vamos a tener un pequeño respiro con la llegada de un poco de fresquito en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos espera.

Llega una vaguada con lluvias intensas que pondrá fin a la ola de calor

Las intensas lluvias son un riesgo para todos, estos días llegará un importante cambio de tendencia. Esta semana y mes de agosto empezará de la peor de las maneras posibles, con un tiempo cambiante que podría convertirse en una novedad para todos, para la que quizás no estamos del todo preparados.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Durante este día el tiempo vendrá marcado por la llegada de un frente al noroeste peninsular que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península e intervalos nubosos en la sur, si bien con una tendencia general a quedar poco nuboso de oeste a este. Dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que por la tarde tenderán a extenderse a otras zonas del noroeste. Asimismo, por la tarde también se esperan chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón. Poco nuboso o despejado en los archipiélagos, con nubosidad alta en aumento en Baleares. Probables bancos de niebla matinales dispersos en puntos del norte y este peninsular y Baleares. Calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Pese a ello, se prevé superar los 35 grados en regiones de los tercios este y sur peninsular así como en puntos de Baleares y especialmente en Canarias, donde podrá llegarse localmente a 40. Mínimas en ascenso en el centro norte peninsular, con un predominio de los descensos en Andalucía y en general con pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo que pueden afectar al bajo Ebro y a la provincia de Lleida. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán y tercio este peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con poniente moderado en los litorales del sur peninsular y viento moderado del sur en los de Galicia. Viento flojo en general en el resto arreciando por la tarde, con un predominio de la componente oeste salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular donde lo harán las componentes sur y este».