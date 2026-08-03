Cielo poco nuboso al inicio, pero a medida que avanza el día, se espera un aumento de intervalos nubosos con claros por el oeste al final de la tarde. Chubascos dispersos y tormentas no están descartados. Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en la depresión del Ebro. Viento variable que se intensificará en el este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente caluroso

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, dejando entrever un día con algunas nubes que, aunque no prometen una jornada de lluvias intensas, podrían dejar cuatro gotas por la tarde-noche. La temperatura oscilará entre los 24 y 37 grados, generando una sensación térmica que podría llegar hasta los 36. La salida del sol a las 06:59 nos brindará casi 15 horas de luz, ideal para disfrutar del exterior.

A medida que avanzamos en la jornada, el viento se mantendrá tranquilo, haciendo que la atmósfera se sienta algo cargada a pesar de la baja probabilidad de precipitaciones. La humedad mínima rondará el 25%, pero en su punto máximo alcanzará el 90%, lo que puede dar lugar a un ambiente pesado. El ocaso a las 21:18 nos invitará a despedir un día soleado, que, aunque no sin algunas nubes, dejará a todos con un ligero sabor de verano.

Calatayud: nubes y viento con sorpresas hoy

Las nubes perezosas y el viento que agita las ramas de los árboles anticipan un día lleno de sorpresas en Calatayud. A medida que el sol se asoma por el horizonte, los habitantes despiertan a un ambiente fresco que oscilan entre la calma matutina y un ciclo de inestabilidad que comenzará a desencadenarse más tarde.

La mañana se presenta con temperaturas suaves que alcanzan hasta 21 grados, pero la tarde traerá un descenso notable, junto a la posibilidad de lluvias con un 20% de probabilidad y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con un ambiente húmedo que podría llegar al 75%, no será un mal día para llevar un paraguas y abrigarse un poco.

Tarazona: cielos nublados y ligeras lluvias

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con algunas nubes y temperaturas que rondan entre los 19 y 32 grados. Se podría registrar alguna ligera lluvia en la tarde-noche, acompañado de viento suave, ideal para disfrutar del aire fresco sin incomodidades.

Es un día propicio para pasear tranquilamente, disfrutar de una terraza o realizar actividades al aire libre. Con un ambiente relajado, es momento de aprovechar la jornada para desconectar y disfrutar de los pequeños placeres que ofrece el entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET