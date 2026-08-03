Blas de Lezo sobre España: «Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden»

Blas de Lezo es una de las figuras más admiradas de la historia naval española. Conocido como el «Mediohombre» por las graves heridas sufridas en combate, ya que perdió una pierna, un ojo y la movilidad de un brazo, protagonizó en 1741 la histórica defensa de Cartagena de Indias frente a una inmensa flota británica. «Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden».

El hombre que desafió al mayor imperio naval

Nacido en Pasajes (Guipúzcoa) en 1689, Blas de Lezo ingresó muy joven en la Armada y participó en decenas de campañas militares. A pesar de las mutilaciones sufridas en combate, continuó desarrollando una brillante carrera hasta alcanzar el empleo de teniente general de la Armada, convirtiéndose en uno de los estrategas navales más respetados de su tiempo.

Su mayor hazaña llegó durante la Guerra del Asiento, cuando una expedición británica dirigida por el almirante Edward Vernon atacó Cartagena de Indias con una fuerza muy superior en hombres y barcos. Frente a un enemigo que parecía invencible, Blas de Lezo organizó una defensa que terminó frustrando la invasión y evitando una derrota que habría cambiado el equilibrio de poder en el Caribe.

Un legado que supera la historia militar

La victoria de Cartagena de Indias es considerada por numerosos historiadores una de las mayores derrotas sufridas por la Marina británica en el siglo XVIII. Pese a ello, la figura de Blas de Lezo permaneció durante mucho tiempo en un segundo plano y solo en las últimas décadas ha experimentado una importante recuperación histórica mediante investigaciones, publicaciones y monumentos dedicados a su memoria.

Su historia también ha despertado el interés de estrategas militares, que continúan estudiando las decisiones tácticas adoptadas durante el asedio como ejemplo de liderazgo, aprovechamiento del terreno y gestión de recursos limitados frente a un enemigo muy superior.

Tres siglos después de la defensa de Cartagena de Indias, el “Mediohombre” continúa siendo uno de los grandes referentes de la historia naval española. Su legado no reside únicamente en una victoria militar extraordinaria, sino también en el ejemplo de determinación, sacrificio y liderazgo que convirtió su nombre en una leyenda de la Armada.