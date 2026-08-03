‘La casa de los gemelos 3’: ¿quién ha sido el ganador y cuánto dinero se ha llevado?

La Casa de los Gemelos 3: Summer Edition, el reality de Carlos y Daniel Ramos que ha reunido durante dos semanas en Marbella a un grupo de rostros famosos españoles frente a un equipo de caras conocidas de Argentina, ya tiene a su ganador. La victoria tiene una característica muy especial, puesto que no se llevará a casa el dinero del premio final, aunque sí ha cobrado un caché por cada día que ha pasado dentro de la casa.

A diferencia de lo habitual en este tipo de formatos, donde el ganador se lleva íntegro el premio en metálico anunciado al inicio del concurso, Labrador se corona campeón de esta tercera edición sin percibir esa cantidad final. En su lugar, el concursante ha ido cobrando un caché fijo por cada jornada de convivencia dentro de la casa, un modelo de retribución distinto al de ediciones anteriores del formato.

Tras una final en la que ‘la Falete’ ha sido la encargada de dar el premio —fue la ganadora de La cárcel de los gemelos—, el vencedor ha sido Labrador, conocido por su paso por Supervivientes y Gandía Shore. El valenciano ganó a Dinio —otro clásico de los realities— por casi dos mil votos en una votación celebrada entre los seguidores en la red social Telegram del programa.

La Casa de los Gemelos 3 se estrenó el pasado 20 de julio y se prolongó hasta el 2 de agosto, con una novedad respecto a las dos entregas anteriores: en lugar de un encierro permanente las 24 horas, el formato incorporó salidas especiales fuera de la casa, con excursiones en barco y fiestas nocturnas por Marbella retransmitidas en directo. La edición enfrentó a un grupo de seis concursantes españoles con un nutrido equipo de personalidades argentinas, en un cruce mediático entre ambos países que generó gran seguimiento en redes sociales durante toda la emisión.

Labrador no es ningún desconocido dentro del ecosistema de realities de los hermanos Ramos. Saltó a la fama en 2012 gracias a Gandía Shore, y su paso por La Casa de los Gemelos 2 terminó de forma abrupta al ser expulsado disciplinariamente tras un incidente con su compañera Cherilyn.

Tras aquella salida, el propio concursante llegó a cargar públicamente contra la producción, denunciando impagos y desvelando que su caché en aquella edición rondaba los 8.000 o 10.000 euros, aunque llegó a asegurar que, visto el desarrollo del reality, podría haber cobrado hasta 20.000 euros semanales. Meses después, su paso por La Cárcel de los Gemelos Dúo, ya emparejado con La Piry, reforzó su condición de habitual del formato antes de esta nueva victoria en la tercera edición.

Polémica con las audiencias

La victoria de Labrador ya ha dado mucho que hablar, especialmente a los que recuerdan su polémico paso por La casa de los Gemelos 2, donde agredió a Cherilyn y acto por el que fue expulsado del programa de forma inmediata. Después de un cruce de acusaciones con Carlos y Daniel, el valenciano regresó con ellos a La cárcel de los gemelos, donde consiguió dejar atrás aquel episodio.

Según los creadores de este formato, La casa de los gemelos 3 ha sido su reality más visto, publicando una audiencia de 2,2 millones de espectadores. Lo que no han explicado es si esos espectadores son de media en su canal 24 h o (lo que parece más posible) si han publicado un momento de pico de audiencias.

Si hacemos caso a esos datos publicados por ellos, este reality ha sido más visto que La casa de los gemelos 2, Las Campanadas de los gemelos y La cárcel de los gemelos —que hasta ahora ha sido su reality más ambicioso—. Lo cierto es que cuesta mucho creerse estos datos, puesto que el seguimiento en redes ha sido mucho menor que en los anteriores realities y en los directos había mucho menos movimiento en los comentarios, pareciendo que pasaba desapercibido entre la audiencia.