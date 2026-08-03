El emotivo mensaje de Sara Carbonero a Paula Echevarría tras la muerte de su padre

Paula Echevarría está rota. El pasado jueves 30 de julio tuvo que hacer frente a la inesperada muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, que falleció en Gijón a los 76 años. En medio del dolor, ha sido Sara Carbonero, amiga íntima de la actriz y que hace apenas tres meses vivió una pérdida idéntica, quien ha querido dedicarle unas palabras que han conmovido a todos sus seguidores. La toledana le ha dejado un conmovedor mensaje, algo muy especial, puesto que ella sigue pasando el duelo por la reciente muerte de Goyi Arévalo, su madre, hace apenas unos meses.

Según contó el periodista Nacho Gay, la actriz recibió esta semana una llamada de su familia informándole de que la situación de su padre «era crítica» y que se encontraba ingresado. Paula, junto a su pareja, Miguel Torres, no tardó en viajar a Asturias para estar cerca de los suyos. Luis Ángel falleció el jueves, y el funeral se celebró al día siguiente en Candás, el pueblo asturiano en el que el matrimonio vivió toda su vida y al que Paula ha vuelto siempre para reconectar con sus raíces.

Un día después de despedirle, Paula Echevarría publicó en sus redes una carta desgarradora dirigida a su padre: «Tengo el corazón roto. Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual. Ya nunca será el que era porque me faltas tú, papi. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas. No me sueltes nunca, papá. Te quiere, tu piquiñina», escribió, acompañando el texto de un vídeo abrazándole el día que celebraron las bodas de oro del matrimonio.

El mensaje de Sara Carbonero: «Aunque nunca volvamos a ser las mismas»

Sara Carbonero, que en abril de este mismo año tuvo que despedirse de su propia madre, Goyi Arévalo, no dudó entonces en llamar personalmente a Paula para darle el pésame. Ahora, al ver el vídeo publicado por su amiga, quiso ir un paso más allá con un mensaje público: «Te abrazo muy fuerte, Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho», le escribió, en unas palabras que solo alguien que ha pasado por lo mismo puede ofrecer con tanta verdad.

Quién era Luis Ángel Echevarría, el padre «consentidor» de Paula

Luis Ángel Echevarría Muñiz trabajó primero como soldador y, más tarde, como maquinista ferroviario en FEVE hasta su jubilación, compaginando siempre su profesión con una vida familiar que fue su verdadera prioridad. Casado con Elena Colodrón durante más de 54 años, la pareja celebró en 2022 sus particulares «bodas de oro más uno», sumando los cuatro años de noviazgo previos a la boda.

Discreto y alejado por completo de los focos pese a la fama de su hija, Luis Ángel era, en palabras de la propia Paula, su «complaciente y consentidor», el contrapunto perfecto a una madre bastante más estricta con las normas de casa. Deja, además de a su mujer y a Paula, a su hijo Luis Manuel y a cuatro nietos: Leire, Daniella, Aitana y Miguel.

Una ola de cariño de todos los famosos

Además de Sara Carbonero, otras muchas caras conocidas se han volcado con Paula Echevarría en estos días. Ana Obregón, que en los últimos años ha afrontado la pérdida de su hijo Aless y de sus propios padres, le dedicó un mensaje muy especial: «La muerte no existe, somos energía y la energía se transforma. Ahora tu papá es un ser de luz muy brillante (…) si me lo permites, puedo bajar para acompañarte, para darte la mano y llorar juntas en silencio».

Eva González también quiso recordarle que su padre «nunca le va a soltar», mientras Nuria Roca, Mónica Carrillo, Georgina Rodríguez, Lara Álvarez, Toñi Moreno o Marta Torné se sumaban con mensajes de cariño hacia la actriz en unos días tan difíciles.

Paz Padilla aprovechaba la oportunidad el pasado sábado para mandar un «fuerte abrazo» a su compañera de cadena desde el plató de El show de Paz. La gaditana, que tiene una forma de afrontar las pérdidas que ha sido criticada muchas veces, aseguraba que «nunca estamos preparados para la muerte de un ser querido» y que nunca el tiempo para estar con ellos «es suficiente».