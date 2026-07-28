El emotivo homenaje de Sara Carbonero a su madre en plenas vacaciones: «Ya estamos todas»

Sara Carbonero disfruta estos días de unas vacaciones de verano marcadas por la necesidad de reponerse tras uno de los años más duros de su vida. La periodista ha compartido su alegría por reencontrarse con sus «comadres», como llama a su círculo de amigas más íntimo, con un mensaje que ha querido dedicar también a su madre. La muerte de Goyi Arévalo ha sido el golpe más duro de este 2026, pero no el único, puesto que el año comenzaba con una intervención de urgencia para la toledana mientras disfrutaba de la Navidad en las Islas Canarias. Tras una mitad de año muy terrible, la periodista ha querido celebrar la llegada de las vacaciones, aunque siempre con mensaje para su madre.

A través de sus redes sociales, Sara mostró varias fotografías del reencuentro con sus amigas más cercanas, entre ellas Cristina, una de sus amigas anónimas y que nada tiene que ver con el mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Ambas posaron con looks veraniegos frente al mar, Sara con un top negro sin tirantes y sombrero de rafia, y Cristina con camisa de rayas y gafas de sol. Junto a las imágenes, la periodista quiso dedicar un mensaje muy especial: «Ya estamos todas, gracias, mamá», escribió, en un gesto que conecta directamente con la pérdida que ha marcado su año.

Además del reencuentro con sus amigas, Carbonero ha compartido en redes cómo está disfrutando de estos días de desconexión junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con el ex futbolista Iker Casillas. La mejor manera de pasar este verano tan complicado y con recuerdos tristes es refugiarse con los suyos.

Un año marcado por un susto de salud y la pérdida de su madre

2026 está siendo un año especialmente duro para Sara Carbonero. Todo comenzó con un susto de salud mientras se encontraba en Lanzarote, al que después se sumó el golpe más difícil: la pérdida de su madre, Goyi Arévalo. La periodista continúa hoy asimilando ese duelo, apoyándose en las personas que considera su mayor refugio: sus hijos, Martín y Lucas, de 12 y 10 años, y su grupo de amigas de toda la vida.

Tampoco se ha separado de su lado Jota, su pareja, que ha estado con ella en todo momento, tanto en sus problemas de salud como con la muerte de su madre, demostrando que es su mejor apoyo. Casillas, su ex marido, también ha estado junto a ella y sus hijos, ayudando después de su operación y acudiendo al tanatorio de su ex suegra, dejando claro que la relación sigue siendo buena tras el divorcio.

De ser una estrella en el periodismo deportivo a un perfil más bajo

Sara Carbonero (Corral de Almaguer, 1984) inició su carrera periodística como becaria en Radio Marca mientras cursaba tercero de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incorporándose a la plantilla apenas seis meses después. En 2009 fichó por Telecinco como redactora y presentadora deportiva, cargo que la llevó a cubrir el Mundial de Sudáfrica 2010, cita en la que se convirtió en una de las personas más fotografiadas del mundo, dado que su relación con Casillas, entonces portero de la selección española, era de lo más comentado.

Con los años, alternó su carrera periodística con proyectos personales, como la firma de moda que fundó junto a dos amigas, y con su propia batalla pública contra un cáncer de ovario diagnosticado en 2019, de la que ya ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones. Actualmente está alejada del mundo de los medios de comunicación, aunque ha seguido trabajando en pequeñas colaboraciones en Radio Marca y en Telecinco, aunque se espera que cuando sus hijos sean más mayores retome su actividad profesional.