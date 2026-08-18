Fabiana Sevillano, ante la supuesta ‘caída de los influencers’: «Lo único que puede acabar con nosotros es…»

Hace unos días, en redes sociales, se abrió un debate sobre la existencia de una posible crisis del fenómeno influencer. Y todo debido a una serie de polémicas y cancelaciones que han hecho posible que muchos usuarios empiecen a preguntarse si este modelo de negocio digital ha llegado a su fin. Fabiana Sevillano, una de las creadoras de contenido más reconocidas actualmente en nuestro país, no ha tenido reparos a la hora de dar su opinión sobre esta ‘caída de los influencers’. La ex participante de La Velada del Año 6 está convencida de que las llamadas «funas» no acabarán con los influencers ni mucho menos, sino que incluso pueden llegar a reforzarles.

Un claro ejemplo lo encontramos en lo ocurrido recientemente con Natalia Palacios y Carliyo ‘El Nervio’. El pasado mes de julio, la pareja anunció que estaba esperando a su primera hija. Una noticia que no pasó desapercibida, especialmente cuando el malagueño aseguró que el eclipse total de sol no era más que una «cortina de humo» para que la gente no se centrase en los problemas políticos del país. Unas palabras que no tardaron en generar reacciones, puesto que muchos usuarios cargaron contra Carlos después de haber estado dos meses disfrutando del mundial mientras su mujer estaba embarazada. Algo similar ocurrió con Violeta Mangriñán, que comparó la reacción de quienes compraron las gafas homologadas para ver el eclipse con las críticas que había recibido Marcos Llorente por sus gafas de colores.

Ante este tipo de situaciones nos topamos con una paradoja. Y es que, mientras se continúa hablando de una posible caída, sus nombres siguen protagonizando vídeos, conversaciones y titulares. Ahí está la clave de esa reflexión que ha compartido Fabiana Sevillano, que está convencida de que una «funa» difícilmente podría acabar con un influencer, puesto que la atención, aunque nazca del rechazo, es atención.

«Hay mala fama, pero no hay engagement malo», comentó la creadora de contenido. Es decir, una polémica puede deteriorar la imagen, pero también puede disparar sus búsquedas, generar miles de reproducciones o que muchos usuarios vayan a sus perfiles. Algo que hemos podido comprobar, directamente, en las últimas polémicas que han sido protagonistas en redes sociales.

«La gente lo que quiere es un héroe y un villano», explicó la sevillana. Es por eso que, ante esa búsqueda de protagonistas enfrentados, surge una polémica que puede resultar rentable en términos de visibilidad. Pero no todo queda ahí, puesto que la reflexión de Fabiana Sevillano va mucho más allá.

Y es que, según su opinión, el verdadero desgaste de los influencers no va a llegar porque una persona sea criticada, sino en el momento en el que el concepto deje de ser atractivo para la audiencia. «Cualquiera puede coger un móvil y hacerse influencer, sin embargo, en el momento en el que deja de ser cercano, deja también de conectar con la gente», expresó. Los creadores de contenido triunfaron, principalmente, porque ofrecieron algo que las celebridades no proporcionaban, que era proximidad.

Por lo tanto, Fabiana Sevillano no cree que redes sociales como Instagram o TikTok vayan a dejar de ser protagonistas de un día para otro. De hecho, su teoría es que, como ha ocurrido con otros formatos, llegará un momento en el que la fórmula será diferente: «Igual que de la televisión pasamos a los influencers, pues de los influencers pasaremos a otra cosa».