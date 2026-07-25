Lista completa de combates de ‘La Velada del Año 6’

Ha sido una larga espera. Pero, por fin, vuelve uno de los eventos más esperados del verano. Ibai Llanos lo ha vuelto a dejar todo preparado con el objetivo de que el mundo entero disfrute de La Velada del Año 6. Una competición donde numerosos streamers, youtubers y creadores de contenido se suben al ring con el objetivo de zanjar sus cuentas pendientes. Una jornada en riguroso directo que cada año es vista por más personas. Y es que, además de los combates, el streamer español ficha a una buena tanda de artistas musicales nacionales e internacionales.

La Velada del Año 6 tendrá lugar este sábado, 25 de julio, en Sevilla. Al igual que el pasado año, el Estadio La Cartuja ha sido el elegido para acoger este encuentro. Y es que, Ibai Llanos ha dejado claro que, a pesar de las agobiantes temperaturas que hacen en la ciudad en estas fechas, es necesario realizar el evento ahí debido a que es uno de los estadios con mayor capacidad de asistentes. Eso sí, esto no ha sido ningún impedimento para los fans. Pues, las entradas se agotaron nada más anunciar la fecha oficial de la jornada. Además, hay que señalar que la lista de participantes tampoco deja indiferente a nadie.

¿Quiénes participan en ‘La Velada del Año 6’?

Este 2026, el evento viene pisando fuerte. Según han informado, habrá un total de 10 combates. Una serie de encuentros donde las celebridades prometen defender su bandera. Así pues, uno de los más esperados y que se ha convertido en el combate principal es el de IlloJuan vs TheGrefg. Y es que ambos jóvenes son dos de los streamers más vistos y seguidos de España.

Asimismo, Roro vuelve al ring con el objetivo de cobrar justicia por lo sucedido en el 2025. Y es que la joven perdió el pasado año contra Abby. Pero, para esta edición, no solo se ha preparado el doble. La creadora de contenido ha viajado hasta China para entrenar con shaolins. Un duro entrenamiento con el que ha dejado claro que va a por todas. Pero, cabe señalar que no es la única que repite la experiencia. Yo Soy Plex, pareja de Aitana, también vuelve a la carga. Por otro lado, Edu Aguirre, el mejor amigo de Cristiano Ronaldo, se ha unido a la aventura de La Velada del Año 6. ¡Esta es la lista oficial de los participantes!