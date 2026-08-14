Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 13 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 464 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Manuela no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para incomodar a Luisa. ¿De qué forma? Haciéndole una gran cantidad de preguntas indiscretas que tienen estrecha relación con la novela de Alejo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo don Hernando no duda un solo segundo en calmar, en la medida de lo posible, a José Luis. ¿Qué as se guarda esta vez contra Enriqueta? Petra, visiblemente consumida por la culpa, ha tomado la firme decisión de enfrentarse, de una vez por todas, a Pura. Después de todo lo vivido, ¿podría haber llegado el final de las parteras?

¿Qué sucede en el capítulo 465 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 14 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder tener la oportunidad de ver cómo Victoria y Mercedes continúan estrechando su alianza contra Dámaso. Todo ello mientras la Salcedo termina descubriendo al bebé que Bárbara y Luisa han estado ocultando.

Lo que ni tan siquiera imaginaban es que iba a suceder algo verdaderamente inesperado. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que Victoria se podría haber encariñado con el que es su sobrino nieto. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo José Luis aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer a Rafael una petición que podría llegar a cambiar, de una vez por todas, el destino de todos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.