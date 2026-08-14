Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 14 de agosto: Gabriel pone condiciones a una petición de Begoña
Capítulo 626 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 13 de agosto: Tasio hace una peligrosa confesión a Paula
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atremedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 13 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 625 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Mabel termina mosqueándose con Salva por su comportamiento durante la cena. Marta, por su parte, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una sorprendente propuesta a Fina que tiene estrecha relación con el dinero de Pelayo.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Andrés no duda un solo segundo en comportarse con Julia como el padre que jamás tuvo. Beatriz, por su parte, se enfurece con Gabriel por una decisión de última hora. En cuanto a Miguel, no tarda en darse cuenta de que su ruptura con Claudia ha provocado un enorme sufrimiento en ambos, mientras que Tasio no tiene reparos a la hora de hacer una peligrosa confesión a Paula.
¿Qué sucede en el capítulo 626 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 14 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Salva y Mabel no tienen reparos a la hora de sincerarse. En cuanto a Gabriel, no ha dudado un solo segundo en poner ciertas condiciones a una petición que le ha hecho Begoña. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.
En cuanto a doña Clara, ha hecho una propuesta de lo más inesperada a Marta, mientras que Claudia y Miguel han querido aprovechar la ocasión que se les ha presentado para aclarar, de una vez por todas, su situación. Gabriel, por su parte, trata de recompensar a Beatriz en la medida de lo posible, mientras que Paula se ve en la obligación de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con Tasio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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