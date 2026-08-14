Reabren el ‘narcobúnker’ de Palma nueve días después de ser reventado por la policía: 3 nuevos detenidos

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente traficar con drogas desde un punto de venta del barrio de La Soledat (Palma) que contaba con puertas blindadas y un desagüe para deshacerse de las sustancias.

Se trata del mismo inmueble en el que los agentes irrumpieron el martes 4 de agosto, cuando detuvieron a un hombre intervinieron cocaína y dinero en efectivo.

Esta segunda intervención, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvo lugar este pasado jueves después de que los investigadores se percataran de que el punto de venta seguía atendiendo a consumidores las 24 horas del día.

Los agentes comprobaron que, además de que el trasiego de consumidores se había reactivado, también se habían colocado nuevas medidas de seguridad, entre ellas las puertas blindadas.

Las unidades de Drogas y Delincuencia Organizada (UDYCO) y de Prevención y Reacción (UPR) accedieron de nuevo al inmueble y observaron como los sospechosos trataban de deshacerse de diversas cantidades de droga por un desagüe.

No obstante, había tantas sustancias que este se embozó y las expulsó de manera violenta, inundando el suelo de la estancia. Los policías comprobaron que este sistema estaba conectado a un aljibe con muchos litros de agua y una llave para desprenderse de cualquier sustancia de forma rápida.

En el registro del inmueble, los agentes localizaron cerca de 1.000 euros, además de más de 200 gramos cocaína, 600 de marihuana, cerca de 300 de hachís, varias básculas y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

También encontraron una libreta con las ventas de cada uno de los vendedores que explotaban el punto de venta, en el que trabajaban a turnos las 24 horas del día. Además, la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal, con el consiguiente riesgo de sobrecarga y por tanto con peligro de originarse un incendio.

Por todo ello fueron detenidos tres hombres como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas. La autoridad judicial decretó el precinto del inmueble, ya que no funcionaba como una vivienda sino como un punto de venta.