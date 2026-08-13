Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 13 de agosto: Tasio hace una peligrosa confesión a Paula
Capítulo 625 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 12 de agosto: Marta, celosa de la relación entre Bianca y Digna
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 12 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 624 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, hemos tenido la oportunidad de ver cómo, poco a poco, Bianca continúa ganando terreno con Fina. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Marta no puede evitar tener celos de la relación que tienen Bianca y Digna.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han sido testigos de cómo Miguel da el importantísimo paso de diagnosticar a Claudia. Todo ello mientras se lleva a cabo el homenaje de Brossard. Por si fuera poco, un comportamiento de lo más inesperado termina por torcer la cena de los Salazar. En cuanto a Digna, ha querido invitar a Valentina a cenar. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 625 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 13 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Mabel termina mosqueándose con Salva. Y todo como consecuencia de su comportamiento durante la cena. Es algo que no está dispuesta a tolerar, ni mucho menos. Marta, por su parte, ha dado el importantísimo paso de hacer una inesperada propuesta a Fina que tiene estrecha relación con el dinero de Pelayo.
Andrés, por su parte, decide comportarse con Julia como el padre que nunca tuvo. Beatriz, por su parte, no puede evitar enfadarse muchísimo con Gabriel, y todo por una decisión de última hora que ha tomado. En cuanto a Miguel, termina dándose cuenta de que su ruptura con Claudia ha provocado sufrimiento en ambos. Tasio, por su parte, ha hecho una impactante y peligrosa confesión a Paula. Algo que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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