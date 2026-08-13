El BOE lo confirma: este es el mejor jamón ibérico de España de 2026

El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública la resolución de los Premios Alimentos de España a los mejores jamones de 2026, dejando dos nombres y dos territorios destacados. El primer premio al mejor jamón de bellota ibérico se ha ido a Guijuelo, en Salamanca, mientras que el de mejor jamón serrano ha recaído en un producto elaborado en Carbonero el Mayor, Segovia.

Estos galardones distinguen dos categorías diferentes, por lo que no hay un ganador absoluto. Cada uno reconoce un tipo de elaboración y tradición: por un lado, el ibérico de bellota; por otro, el jamón serrano o amparado por una figura de calidad reconocida. Este tipo de premios pone de relieve el peso de Castilla y León en la elaboración de jamones de calidad.

El primer premio a Mejor Jamón de Bellota Ibérico fue para Guillén Jamón de Bellota 100% Ibérico, presentado por Manuel Guillén, S.A., empresa ubicada en Guijuelo, Salamanca. Esto pone en valor a la localidad salmantina y el trabajo de las empresas para seguir los procesos de curación y los controles específicos. Por su parte, el mejor jamón serrano corresponde a Jamón Serrano 24 – Monte Nevado, presentado por Jamones Segovia, S.A., con sede en Carbonero el Mayor, Segovia.

Premios al mejor jamón

Los premios Alimentos de España fueron creados en 1987 y forman parte de la campaña ‘El país más rico del mundo’, que busca reforzar la imagen de España como potencia alimentaria de excelencia. Para esta séptima edición del concurso organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han presentado un total de 51 muestras de todo el territorio nacional.

Un total de 17 en la modalidad de ‘Jamón Serrano u otras figuras de calidad reconocidas’ y 34 en la modalidad de ‘Jamón de bellota ibérico’. Sus catas han sido a ciegas y el jurado ha valorado aspectos como el aroma, sabor, textura y aspecto visual de cada uno de los productos, asegurándose del anonimato de las muestras y su trazabilidad.