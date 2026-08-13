Ricardo, electricista español de 38 años: «No hay albañiles ni electricistas; tengo lista de espera de varias semanas»

En los últimos años, encontrar un electricista, un fontanero o un albañil se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. Ricardo Abellán, electricista de 38 años, conoce esta situación de primera mano y asegura que el problema no hace más que empeorar. «Tenemos un problema y gordo con los oficios: electricistas, albañiles, fontaneros… no hay», afirma. La escasez de trabajadores especializados es cada vez más evidente y la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta de muchos profesionales. «Todo el mundo que me llama me dice que no encuentra a nadie», explica.

Esta situación también tiene consecuencias directas sobre quienes trabajan en el sector. El volumen de clientes es tan elevado que algunos profesionales se ven obligados a organizar listas de espera o incluso a rechazar algunos trabajos. «Yo tengo una lista de espera de varias semanas e, incluso, a veces tengo que decir que no puedo atenderlo». Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es que, según Ricardo, el problema no estaría relacionado únicamente con la falta de formación. «No encontrarán a nadie, pero no es por falta de formación, porque creo que hay más gente formada que nunca», sostiene.

Falta de albañiles y electricistas en España

@juan_castro_electricidad Falta gente joven en la ELECTRICIDAD 👉 FALTA RELEVO GENERACIONAL . Y esto no es una frase bonita , lo veo cada día . El problema es que no llega suficiente gente formada . Hacen falta Profesionales , gente que sepa trabajar bien , con seguridad , con cabeza y con ganas . Estudiar electricidad puede abrirte muchísimas puertas . No os va a faltar el trabajo , de verdad . Si os formáis bien sois responsables y os movéis , vais a tener oportunidades . Si te pica la curiosidad 👉 fórmate en @tecnioformacion ♬ sonido original – ⚡Juan_Castro_Electricidad⚡

El problema está relacionado en gran medida con la falta de relevo y con el interés que despiertan estos oficios entre las nuevas generaciones. «Faltan ganas», reconoce, poniendo de manifiesto la distancia que existe entre contar con trabajadores formados y conseguir que se incorporen de manera efectiva a determinados sectores.

A esta situación se suma otro obstáculo importante: las dificultades que tienen muchas empresas y autónomos para ofrecer condiciones económicas suficientemente atractivas. Los costes asociados a la actividad reducen el margen disponible y complican la posibilidad de mejorar los salarios. «Estas empresas no pueden ofrecer sueldos muy altos por la cantidad de impuestos que pagan las empresas y los autónomos», señala.

Además, el sector se enfrenta a otro problema que afecta especialmente a quienes trabajan dentro de la legalidad: la competencia desleal. En determinados oficios, especialmente en el ámbito de la electricidad, algunos profesionales sin regularizar pueden ofrecer precios mucho más bajos. «Parece que en electricidad existen más piratas que en ningún otro oficio», denuncia Ricardo.

Esta competencia termina generando una diferencia de precios difícil de asumir para quienes tienen que afrontar todos los costes derivados de trabajar de manera legal. Estos trabajadores sin regularizar «tiran los precios», provocando una situación complicada para los profesionales que cumplen con sus obligaciones. «Es imposible competir contra eso cuando alguien no está dado de alta».

Falta de relevo generacional

En un momento en el que la automatización avanza a toda velocidad, los trabajos técnicos y manuales se están consolidando como una de las áreas que ofrecen mejores oportunidades de empleo. Así lo refleja el informe «Estado del Mercado Laboral en Españ»’ elaborado por Infojobs junto a Esade, que señala que la categoría de profesiones, artes y oficios continúa aumentando su presencia en el mercado laboral. De hecho, durante 2025 registró un 6% más de vacantes que en el ejercicio anterior.

«Este tipo de perfiles están afrontando un problema real de escasez de relevo generacional», reconoce la directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, Mónica Pérez. La naturaleza práctica y manual de estos trabajos, además, hace que sean especialmente difíciles de sustituir mediante procesos automatizados, algo que está contribuyendo a «revalorizar a estos profesionales dentro del mercado laboral».

Aunque los propios trabajadores del sector alertan de la falta de relevo generacional y de mano de obra disponible, los datos muestran que la categoría de profesiones, artes y oficios ha experimentado un incremento significativo de aspirantes respecto al año anterior y frente a otras áreas profesionales. A pesar de ello, mantiene una cierta ventaja competitiva, ya que registra una media de 37 inscritos por oferta, frente a los 56 aspirantes que se contabilizan en el conjunto del mercado.

La edad de los profesionales representa otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector. El grupo más numeroso corresponde a los trabajadores de entre 45 y 54 años, con un total de 449.331 ocupados. Les siguen aquellos que tienen entre 35 y 44 años, que suman 352.759 profesionales, y los trabajadores de 55 a 64 años, con 307.581 ocupados. En el lado contrario se encuentran las franjas de menor edad. Los trabajadores de entre 16 y 24 años representan 75.283 ocupados, mientras que el grupo de 25 a 34 años alcanza los 211.570 profesionales.