Los «parches» económicos de Sánchez ocultan una inflación real que ya supera el 4,1%

Los datos macroeconómicos están destapando el preocupante escenario de precios que atraviesa España pese al edulcorado discurso del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que el INE publicara este martes un repunte del 3,6% en la inflación en julio, la CEOE y los sindicatos han dado la voz de alarma destacando que el dato es todavía más preocupante: los «parches» de Sánchez tapan un IPC que supera en realidad el 4%.

Los precios han registrado su tasa más alta desde 2024. Sin embargo, las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la

guerra en Irán habrían frenado artificialmente una inflación general todavía más alta ya que realmente, sin este abaratamiento temporal de algunos recursos, ya estaría superando «el 4,1%», según ha comunicado la CEOE.

En este sentido, la patronal ha advertido de que la prolongación del conflicto con Irán está haciendo que los riesgos al alza sobre la inflación aumenten y que en España el diferencial con la UE se amplíe «hasta un punto porcentual».

Por su parte, la secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales de CCOO, Carmen Vidal, ha dado la voz de alarma con estos datos destacando que hacen «urgente» una subida inmediata del salario mínimo interprofesional (SMI), así como la aprobación de las nuevas reglas de absorción y compensación en el marco del Real Decreto para la transposición de la directiva europea de salarios mínimos.

No obstante, ha advertido de que no se pueden hacer «parches» con el precio de la electricidad y de los carburantes, donde lo que se necesitan son medidas estructurales, por lo que ha instado al Gobierno a convocar de nuevo a los agentes sociales.

Para el sindicato, «no es admisible» que los márgenes empresariales sigan en máximos históricos mientras la carestía de la vivienda «se come las subidas salariales y condena a buena parte de la sociedad a convivir con la pobreza».

«Cada vez el trabajo vale menos»

En este escenario, La Unión Sindical Obrera (USO) ha trasladado este jueves su «profunda preocupación» por los datos definitivos sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de julio que confirman un «nuevo deterioro del poder adquisitivo de las familias».

«Cada vez el trabajo vale menos», ha advertido Pérez, tras señalar que esta desconexión provoca una pérdida continuada de poder adquisitivo y empuja a miles de familias con empleo estable a convertirse en trabajadores pobres.

Para el sindicato USO, la subida responde a factores estructurales del modelo productivo y de consumo. El transporte y los carburantes encabezan el encarecimiento, con un aumento anual del 6,2% por la fuerte subida de combustibles y lubricantes, mientras que la vivienda y los suministros avanzan un 5,7%, impulsados por el repunte de la electricidad y el gas.

Además, USO ha señalado que el dinamismo del turismo estacional también «encarece la vida», dado que las actividades recreativas y los paquetes turísticos aumentaron un 2,3% en solo un mes.

A ello se suma la persistencia de la inflación subyacente, que alcanza el 3%, señal de que la escalada de precios «ya no es coyuntural, sino estructural». Para el sindicato, las rebajas en vestido y calzado o el abaratamiento puntual de la fruta resultan insuficientes para compensar este escenario generalizado.

Ante esta situación, USO ha denunciado que trabajar en España ya no protege contra la pobreza. Como ha señalado el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez, a través de un comunicado mientras la cesta de la compra de supervivencia -comida, luz y transporte- sube a tasas cercanas o superiores al 5% y 6%, la subida salarial media pactada en los convenios se estanca en el 3,02%.