Las medidas anticrisis del Gobierno que se han anunciado este martes, incluyen la luz, el gas, los carburantes y también la vivienda. En total, una serie de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en las que el Gobierno va a invertir 5.000 millones.

Entre ellas destacan bajar al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y suprimir impuestos a la electricidad. Además, el plan incluirá una reducción al mínimo (5%) del impuesto especial de la electricidad y una bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica actualmente en el 7%.

El alivio fiscal se ampliará también en el caso del combustible, donde más se ha notado el impacto de la guerra de Irán. Así, el plan del Gobierno incluye reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Otras de las medidas anticrisis, es que también se elevará la ayuda mínima por beneficiario del Bono Social Térmico, para aliviar el impacto en las facturas de gas de aquellos consumidores de energía térmica más vulnerables y, por tanto, más expuestos a la volatilidad de los precios de la energía. Así, el Gobierno de coalición recupera parte del escudo social que trató de prorrogar primero en un decreto conjunto con la subida de las pensiones.

La vivienda en las medidas anticrisis

Dentro de las medidas anticrisis se ha incluido la congelación de los contratos de alquiler o el tope de precios, cuestiones que habían exigido los socios de Sánchez.

En consecuencia, CEOE y Cepyme ya han mostrado su rechazo y preocupación por esta inclusión de la vivienda en las medidas anticrisis, ya que consideran que la materia de vivienda es ajena a este contexto, y que el hecho de que se haya incluido finalmente es fruto de una presión política incomprensible por una parte del Ejecutivo.

Asimismo, hay que destacar que el Ejecutivo finalmente ha decidido aprobar dos reales decretos distintos, uno sobre vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas anticrisis para bajar los precios de la energía.

No obstante, el decreto de medida anticrisis en el que se incluye la vivienda se espera que caiga en el Congreso, puesto que incluye ayudas a los okupas y otras iniciativas entre las que se encuentran la prórroga automática de más de 600.000 alquileres que decaen este año o la congelación de los precios del alquiler.