Jiménez (Cox): «La oportunidad de industrialización que tenemos ahora es la que se nos escapó en los años 60»

Ramón Jiménez, director general de Servicios de Cox, advirtió este martes de que España está a punto de desperdiciar una oportunidad histórica de industrialización digital comparable a la que dejó escapar en los años 60 y 70, cuando Alemania construyó la base industrial que hoy tanto se le envidia. Lo hizo durante su intervención en la I Jornada de Infraestructuras de OKDIARIO, celebrada en el espacio Loom Azca de Madrid.

«Estamos perdiendo la oportunidad que perdimos con la industria en los años 60 y 70, que siempre nos quejamos de fíjate Alemania, qué industria, qué potencia. Esa oportunidad la tenemos nosotros ahora y la vamos a dejar escapar como no espabilemos», afirmó Jiménez, quien señaló directamente a la legislación del Gobierno como principal obstáculo.

Ante ese bloqueo regulatorio, el directivo de Cox explicó que su empresa ha optado por buscar soluciones alternativas que permitan no perder el tren. La estrategia pasa por desplazar la generación energética lo más cerca posible del centro de datos, mediante un esquema de suministro detrás del contador que garantice a los clientes una disponibilidad del 99,9% con redundancias, sin depender de la red eléctrica general. Cuando la legislación cambie, esas instalaciones podrían engancharse a la red sin que ello afecte a la autorización ambiental integrada, que se gestiona a nivel regional. «El momento es ahora y no podemos esperar a que cambie la legislación porque se nos pasa la ola», subrayó.

Cox se ha marcado como objetivo ofrecer una solución completa —energía y agua— en un plazo máximo de 24 a 36 meses desde el inicio de los trabajos. Jiménez destacó que los centros de datos no solo consumen electricidad sino también grandes volúmenes de agua, y que las nuevas tecnologías de refrigeración líquida directa a los chips permiten reducir significativamente ambos consumos. El modelo comercial se articula a través de contratos take or pay con PPA garantizado, lo que da a los clientes la seguridad necesaria para comprometer sus inversiones.

El directivo de Cox insistió en la necesidad de trasladar a la ciudadanía los beneficios reales de esta industria: empleo de calidad, bien remunerado y con impacto directo en las comunidades donde se instalan los centros de datos. «No es solo que construyas el centro de datos, que también vale, con sus 300 personas durante dos años y sus 300 millones de inversión. Es que luego lo utilizas, como la A-6 o el AVE, para que tu email, tu Bizum o tu Netflix funcionen. Es fundamental», concluyó.