Luis de la Fuente abre la puerta a los nuevos y deja claro que la lista de España «será de 26 jugadores»

Luis de la Fuente anunciará la lista de convocados de la Selección el lunes 25 de mayo. El entrenador de ‘La Roja’ desvelará qué futbolistas lucharán por conquistar la segunda estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio. El técnico riojano ha dejado claro que contará con 26 futbolistas en su lista de convocados, el máximo que puede inscribir en el torneo. Sin embargo, la fecha límite del 2 de junio para hacer oficial el listado definitivo a la FIFA provoca que algunas selecciones opten por ampliar el número de convocados ante posibles contratiempos.

No será así en España, tal y como ha desvelado Luis de la Fuente. En cambio, seleccionador español sí abre la puerta a jugadores que aún no han recibido la llamada de la Absoluta de cara a hacerse un hueco entre los 26 mundialistas. «Es posible que vaya algún jugador que no ha ido nunca. La idea es convocar a 26 y luego, si necesitamos algún jugador antes de algún perfil determinado, vendrán. Pero la lista será de 26». También ha destacado otra novedad que han implantado selecciones como Portugal, que ha convocado a cuatro guardametas. «Tengo claro el portero que va a jugar. Van a ir tres porteros, no cuatro», ha zanjado Luis de la Fuente sobre el tema.

El seleccionador español ha optado por la continuidad del bloque que conquistó la Eurocopa en el verano de 2024, con nombres ya de sobra conocidos por el aficionado como Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Pedri, Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal; entre otros. «El grupo de jugadores está decidido», ha señalado el técnico. Por el camino, ha recuperado piezas clave como Rodri Hernández -tras una rotura de ligamentos- y espera la vuelta de otro ‘fijo’ como Mikel Merino. Las lesiones le han privado de la mejor versión de un Dani Carvajal que no ha sido incluido en la prelista de 55 jugadores. «Es un gran capitán, pero es difícil que pueda estar en condiciones de jugar un Mundial».

Luis de la Fuente y el sustituto de Fermín en la lista

Luis de la Fuente también ha sumado recientemente la baja de Fermín López, que estaba llamado a ser un fijo entre los 26 mundialistas. El futbolista del Barça ya estuvo presente en la Eurocopa de 2024, aunque no fue protagonista, pero sí apuntaba a ser importante después de su crecimiento en el conjunto culé y su buen rendimiento en ‘La Roja’. La Selección tendrá que optar por un recambio, y ahí emergen la figura de futbolistas poco habituales, como ha señalado el técnico en una reciente entrevista en El Camino de Mario. El entrenador riojano ha tratado varios temas de actualidad con el ex futbolista Mario Suárez.

Entre los nuevos nombres que podrían sumarse a la lista de 26, que saldrán de la prelista de 55, están los de futbolistas que no han debutado con la Absoluta como Alberto Moleiro. El jugador del Villarreal es una de las alternativas a sustituir a Fermín por su posición y su relación con el gol, en lo que coincide con el onubense. También en la posición de ‘9’ hay dudas sobre quién acompañará a Oyarzabal y Ferrán Torres, y como posibles debutantes han aparecido en la lista los nombres de Toni Martínez (Alavés), Carlos Espí (Levante) y Gonzalo García (Real Madrid).