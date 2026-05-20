La UEFA revoluciona el fútbol de selecciones con un sistema similar al de la Champions

Se avecina revolución en el fútbol de selecciones tal y como se conoce. A partir de la temporada 2028/2029, después de la finalización de la próxima Eurocopa, entrará en vigor el nuevo sistema para las competiciones de selecciones que ha aprobado la UEFA este miércoles. Los cambios se instauran para los clasificatorios y dibujarán un formato similar al de la Champions, con un grupo único en el que se disputará la clasificación a los torneos y los ascensos y descensos de la Nations League.

El torneo de naciones pasará de las cuatro ligas actuales a tres ligas de 18 equipos cada una. Cada liga estará compuesta por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra equipos de bombos distintos, y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo. Con 55 selecciones participantes, la Liga C incluirá un grupo de 7 selecciones, cuyo calendario comenzará una ventana antes.

Los cuartos de final, la final a cuatro y los playoffs de ascenso y descenso completarán el formato sin cambios. Se mantiene el mismo que hasta ahora. Por otro, los clasificatorios europeos para el Mundial