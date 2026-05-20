No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 19 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 837 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de la reconciliación de Pía y Curro, a pesar de que continúan guardando distancias. Hasta tal punto que ella no se atreve a contarle toda la verdad sobre Leocadia. Manuel, por su parte, informa tanto a Alonso como a Ciro que han perdido todo el dinero invertido, puesto que el duque les ha estafado. Todo ello mientras Leocadia trata de que Curro y Ángela frenen la boda, pero no logra su cometido.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Manuel se enfrenta al duque de Carril, quien admite la estafa y lo chantajea con denunciar el supuesto secuestro de su hija. Vera y Santos se acercan y prometen intentar ser amigos, mientras que Cristóbal continúa hostigando a Pía, hasta tal punto que Teresa acaba enfrentándose a él por su falta de justicia. Estefanía no tiene reparos a la hora de fingir que tiene náuseas frente a sus compañeras, y todo para tratar de sostener, de algún modo, su engaño sobre el embarazo. Todo ello mientras Santos no tiene reparos a la hora de acudir a Samuel en busca de confesión, mientras que Adriano, al intentar explorar el palacio en busca de independencia, acaba cayéndose por la gran escalera.

¿Qué sucede en el capítulo 838 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 20 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Curro y Martina ayudan a Adriano tras su caída, mientras que el doctor Peribáñez acude a palacio para examinarle. Leocadia llama a Lisandro y este le hace saber que no tiene ni idea de cómo va la resolución de Curro.

Vera no tarda en darse cuenta de diversas contradicciones en los relatos de su padre respecto a su madre, mientras que Cristóbal no duda en acusar injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no haber limpiado bien la escalera. Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para que le den más dinero, pero ella se niega a ayudarle. Es más, tiene una tensa discusión con Manuel por haberle ocultado todos los detalles de la estafa.

Estefanía sigue fingiendo síntomas de embarazo, lo que levanta sospechas en María Fernández, mientras que Santos reconoce a su padre que se ha sincerado con Samuel. Inesperadamente, Alonso hace saber a toda la familia la verdadera identidad de Vera: se trata de Mercedes, la hija de los duques de Carril. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.