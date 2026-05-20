No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 19 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 563 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Marta no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un toque de atención a Tasio. Y todo porque Carmen ha tomado la firme decisión de marcharse como consecuencia de su infidelidad. Es algo que, desde luego, le va a costar mucho perdonarle.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo, mientras tanto, se produce uno de los momentos más esperados, como es el reencuentro entre Damián y Fina. En cuanto a Paula, tiene una entrevista de trabajo, mientras que Antoine Brossard llega por sorpresa a la fábrica. Por si fuera poco, este comunica a todos la decisión que ha tomado respecto al futuro de la fábrica, mientras que Salva trata de hacer todo lo que está en su mano para descubrir, de una vez por todas, si Álvaro fue realmente cómplice de Gorito. Es un hecho que intentará descubrir toda la verdad, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 564 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 20 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Agustín no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un contundente y peligroso consejo a Tasio. Gabriel y Damián, por su parte, tienen un tenso enfrentamiento con Brossard, y todo como consecuencia de la decisión que ha tomado sobre la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña y Eduardo no dudan un solo segundo en compartir confidencias, mientras que Gabriel se arma de valor a la hora de increpar a Begoña, y lo hace precisamente por la relación que mantiene con Eduardo. Todo ello mientras Fina no puede evitar sufrir un ataque de ansiedad al recordar a Santiago. ¡Es algo que le sigue afectando profundamente! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.