Grupo Tello Alimentación refuerza su apuesta por Asia con una nueva participación en SIAL Shanghái

Grupo Tello Alimentación participa un año más en SIAL Shanghái, una de las ferias agroalimentarias más relevantes del continente asiático, que cierra hoy sus puertas tras reunir a más de 5.000 expositores de 75 países y más de 180.000 profesionales del sector. La compañía ha estado presente en el stand agrupado de Interporc, reforzando su estrategia de crecimiento internacional en uno de los mercados prioritarios para el porcino español.

La participación de Grupo Tello en SIAL se enmarca en una trayectoria de más de una década de actividad comercial en China, donde la compañía cuenta con delegación propia en Shanghái. Una presencia que se ha visto recientemente reforzada con la visita institucional de la Gobernadora de Sichuan, Shi Xiaolin, y del Embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, a las instalaciones de Grupo Tello en Totanés.

Durante la feria, la compañía ha reforzado su presencia con su CEO, Paulino Tello, y el director comercial nacional de Fresco, Alfonso Tello, junto al Export Director, Javier Briones, y el equipo de la oficina local en Shanghái. La delegación también contó con el respaldo institucional de D. José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien visitó el stand de Grupo Tello durante la feria.

Para Paulino Tello, “China es un mercado estratégico para nosotros desde hace años y SIAL representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo relaciones y continuar creciendo en Asia”, y añade que “nuestra presencia continuada en este mercado refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo internacional y la construcción de alianzas a largo plazo”.

China continúa siendo uno de los principales destinos para el porcino español y un mercado prioritario dentro del plan de expansión internacional de Grupo Tello, que actualmente exporta sus productos a más de 50 países y cerró 2025 con una facturación de 410 millones de euros y una plantilla superior a los 1.400 profesionales.