GiftedIQ lanza su beta privada para más de 40.000 personas preinscritas y cierra una ronda de financiación de 10 millones 

GiftedIQ, la plataforma profesional diseñada para conectar a personas con altas capacidades intelectuales con empresas que buscan consultoría independiente y creativa, a la vez que talento real, ha anunciado el lanzamiento oficial de su primera beta privada en formato web app y navegador, marcando así el primer acceso operativo a su ecosistema digital antes del lanzamiento público previsto para septiembre de 2026.

Esta primera versión estará disponible en el App Store y en Google Play, a través de acceso privado mediante URL exclusiva para los usuarios registrados en su lista de espera. Más de 40.000 personas preinscritas podrán acceder progresivamente a esta fase inicial de pruebas, convirtiéndose en los primeros miembros de la comunidad GiftedIQ.

Una red profesional basada en inteligencia y meritocracia

GiftedIQ nace con el objetivo de construir una red profesional donde el acceso no dependa del currículum, la universidad o los contactos, sino de las capacidades cognitivas reales de cada usuario.

El acceso a la plataforma está condicionado a superar el GiftedIQ Access Test, un test de inteligencia diseñado para medir el cociente intelectual (IQ) y diferentes dimensiones cognitivas del usuario. Solo aquellas personas que superen una puntuación superior a 115 puntos de IQ podrán acceder a la comunidad.

Además del resultado general de IQ, el test analiza distintas habilidades cognitivas como: pensamiento lógico, juicio situacional, capacidad visuoespacial, memoria de trabajo, razonamiento numérico, capacidad verbal y velocidad de procesamiento.

Los usuarios podrán descargar además un reporte cognitivo personalizado basado en los resultados obtenidos, respaldado metodológicamente por investigadores y colaboradores vinculados a instituciones como Wharton Business School y Virginia Tech.

Esta primera versión preliminar del test todavía no incorpora tecnología Computer Adaptive Testing (CAT), prevista para futuras fases del producto, aunque sí mantiene la estructura multidimensional y el enfoque científico sobre el que se construye el sistema de acceso de GiftedIQ.

Funcionalidades ya disponibles en la beta

La beta permitirá comenzar a testar algunas de las funcionalidades principales de la plataforma, entre ellas, un feed principal de contenido, donde el usuario podrá publicar contenido e interactuar con el contenido del resto de usuarios; challenges, donde las empresas podrán lanzar retos para valorar las capacidades de los usuarios, actuar como sus consultores “fuera-de-la-caja” y poder ofrecerles oportunidades laborales; un portfolio cognitivo, donde mencionarás las habilidades en las que destacas, tu biografía e intereses y las recompensas económicas y reputacionales que has ganado.

También un chat privado, donde podrás interactuar con el resto de los usuarios; comunidades privadas, donde podrás conversar directamente con la empresa dentro de un chat exclusivo de usuarios seleccionados. Así como forums, donde podrás debatir sobre diferentes cuestiones, separadas por temáticas.

Dentro del ecosistema de GiftedIQ, los Challenges representan una de las funcionalidades principales de la plataforma. A través de ellos, empresas y organizaciones lanzan retos reales a los usuarios de la comunidad para detectar talento, evaluar capacidades y generar sinergias profesionales.

La plataforma busca convertirse en un entorno donde personas neurodivergentes y con altas capacidades puedan colaborar, demostrar sus habilidades y acceder a oportunidades profesionales reales mediante dinámicas meritocráticas y participación activa dentro de la comunidad.

Empresas ya registradas dentro de la beta

La beta privada arranca además con la presencia de diversas compañías que ya interactuarán dentro del ecosistema de GiftedIQ mediante comunidades, participación en dinámicas y futuras activaciones corporativas.

Asimismo, la compañía confirma que ya cuenta con más de 600 empresas preinscritas Nueva ronda de financiación seed. Coincidiendo con este lanzamiento beta, GiftedIQ también ha cerrado su tercera ronda de financiación, alcanzando una valoración de 10 millones de euros.

La operación ha contado con la entrada de inversores institucionales y family offices estratégicos que, según la compañía, aportarán respaldo económico y capacidad de crecimiento para consolidar el proyecto a nivel internacional.

Entre los nuevos inversores destacan: Tyrus Capital y QFO Capital, family office de Melina y Donald J. Quintin.

Desde GiftedIQ señalan que esta nueva ronda permitirá acelerar el desarrollo tecnológico, ampliar el equipo y preparar el lanzamiento global previsto para septiembre de 2026.

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre el proyecto en www.giftediq.com, donde también podrán inscribirse para solicitar acceso anticipado y acceder progresivamente a la beta privada de la plataforma.

GiftedIQ se define como una plataforma selectiva centrada en personas con altas capacidades intelectuales, cuyo objetivo es crear «un espacio digital donde la inteligencia, la creatividad y la resolución de problemas sean el núcleo de la experiencia social y profesional».